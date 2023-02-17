Resumen: Puebla 3-1 Mazatlán | Jornada 6, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Una bienvenida no grata recibió Rubén Omar Romano como técnico del equipo de Mazatlán al caer ante la Franja del Puebla por marcador de 3-1 en partido correspondiente a la jornada 6 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVAMX.

Con todo y que el equipo que estrena entrenador gana, el equipo del Puebla quería escribir otro tipo de historia en el Estadio Cuauhtémoc y al minuto 10 el equipo dela Franja ya estaba arriba en el marcador 1-0; Pablo Parra definió con parte interna dentro del área para darle la ventaja al Puebla en el inicio del partido.

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Sobre el 28' de la primera parte Memo Martínez remató un balón que quedó libre de frente al marco para poner el marcador 2-0 a favor de los camoteros.

Para el minuto 38' Emanuel Gularte no perdonó y puso el tercer tanto a favor de la Franja.

Fue hasta el minuto 85 de la segunda mitad que Ake Loba descontó para los visitantes luego de encontrarse un balón en el área que el delantero aprovechó de buena manera para descontar el único gol de Mazatlán.