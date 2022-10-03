Resumen: Puebla 1-2 América | Jornada 17 | Liga BBVA MX

El América se hizo del liderato general del Apertura 2022 de la Liga BBVA MX, pues venció al Puebla de Larcamón por marcador 2-1 en duelo correspondiente a la fecha 17, disputado en el Estadio Cuauhtémoc.

Temprano en el cotejo, Roger Martínez abrió la cuenta para los comandados por Fernando Ortiz, durante la mayor parte del partido el América mantuvo el 1-0, pero en la parte final del duelo se encendió la cancha, ya que al 90´, Álvaro Fidalgo amplió la ventaja y en tiempo agregado, Israel Reyes acortó distancias, pero no le alcanzó para arañar el empate.

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Las Águilas se quedaron con el primer lugar del certamen con 38 unidades, producto de 12 victorias, dos empates y tres derrotas; por su parte Puebla espera resultados para confirmar si el repechaje lo juega de local o de visitante.

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