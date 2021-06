Cosas que no sabías de Rob Schneider, la estrella de la comedia.

Rob Schneider se convirtió en uno de los comediantes más exitosos de los últimos años, pues se metió en el corazón del público con películas como Gigoló por accidente, Este cuerpo no es mío, Son como niños, Animal y muchas otras más.

El sarcasmo del californiano también se convirtió en el favorito de los cinéfilos, quienes nombraron a Rob como uno de sus comediantes predilectos.

Te contamos algunas curiosidades del querido actor para que aumente tu fanatismo.

Es gran amigo de Adam Sandler

Lo mejor de la comedia nace cuando Rob y Adam protagonizan películas juntos. Ambos tienen muchas cosas en común, pero su pasión por el séptimo arte es la más grande.

Han participado en citas como Little Nicky, Mr. Deeds, Un papá genial, First Dates, Eight Crazy Nights y muchas otras más. Ambos son una bomba en la comedia y los cinéfilos no lo pueden ocultar.

Está casado con una bellísima mexicana

En el 2011, el actor vivió su propio cuento de hadas, pues se casó con la productora mexicana Patricia Azarcoya. Ambos trajeron al mundo a sus dos bellísimas hijas Miranda y Madeline.

Rob también se divorció en 1990 de la modelo London King, con quien procreó a su primera hija Elle King.

Ama el fútbol y los antojitos mexicanos

Schneider es fanático del equipo mexicano de fútbol Los Tigres, pues constantemente posa con la camiseta amarilla con detalles azules.

Además, el artista disfruta todo tipo de antojitos mexicanos como los tacos o las quesadillas. Su amor por la cultura mexicana es grande y no lo puede ocultar.

Su peculiar estilo para vestir enamora a millones de fans

En contra del glamour hollywoodense, Rob prefiere las prendas antiguas, de segunda mano y con toques vintage.

Es en su cuenta de Instagram, donde constantemente posa con bonitas, sacos y camisetas inspiradas en la década de los sesentas.

Tiene una poderosa voz que influye en el mundo del entretenimiento

Rob Schneider cuenta con 1.4 millones de seguidores en Instagram, red social que utiliza para pronunciarse ante las injusticias.

El histrión también ha mostrado su apoyo a la comunidad latina, retando al propio Donald Trump con contundentes mensajes. “No se meta con los mexicanos”, escribió Rob en el 2015.

