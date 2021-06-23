The Good Doctor: 5 momentos que esperan fans en la quinta temporada.

The Good Doctor es una serie que se ha convertido en una de las más populares de estos tiempos, pues tener un doctor con autismo ha sido la sensación, sin dejar a un lado la historia de cada personaje.

Te puede interesar: Osvaldo Benavides será parte de quinta temporada de The Good Doctor.

Recordemos que la cuarta temporada concluyó hace poco, con algunos momentos de suspenso. Entre cada nueva noticia e integrante de la serie, los fieles seguidores están ansiosos por ver lo que la temporada 5 tiene reservado para ellos.

Los momentos clave

Uno de los momentos más importantes del final de la cuarta temporada de The Good Doctor involucró una propuesta entre Shaun y su novia Lea, que es interpretada por Paige Spara. Para esta cuarta entrega, se pudo apreciar que existieron momentos especialmente duros para la joven pareja que sufrió un aborto espontáneo.

Con este suceso en su vida, Lea se dio cuenta de que no quería a nadie más a su lado que a Shaun, ya que él ha estado en los buenos y malos momentos con ella, por lo que todos esperarían pronto una boda.

Por otra parte, mucho se ha mencionado que para la quinta temporada se espera que se aborden temas o casos más médicos con la ayuda del Dr. Shaun Murphy y el resto del personal, debido a que la cuarta temporada se vio llena del tema de la pandemia.

También, se ha mencionado sobre el personaje de Lea, ya que no siempre ha obtenido los mejores momentos de la historia en la serie, pero eso parece estar cambiando últimamente.

Los fanáticos tienen la esperanza de que Lea y Shaun lleguen a ser padres pronto en la temporada 5 de The Good Doctor.

También te puede interesar: Ella es la protagonista que ya no estará en ‘The Good Doctor’.

Hasta el momento no se han dado muchos detalles sobre esta quinta entrega, solo se espera que los casos sean aún mejores que los anteriores y que haya más emoción en la vida de cada uno.

