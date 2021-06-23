Filtran primeras imágenes de Halle Bailey como la Sirenita.

Disney continúa dándole vida a los clásicos que marcaron la historia de la productora de contenidos para niños, tal es el caso de El rey león o recientemente con Cruella.

Hace unos días, también se supo quién será la actriz encargada de interpretar a una de las clásicas princesas, Blancanieves, y ahora ya se conocieron las primeras imágenes de Ariel, la Sirenita.

FIRST LOOK OF HALLE BAILEY AS ARIEL LIVE ACTION THE LITTLE MERMAID pic.twitter.com/VwnjxX48lI — mermaidliveaction (@mermaidliveact1) June 10, 2021

La actriz Halle Bailey será la encargada de interpretar a Ariel en el live action de La Sirenita. Las primeras imágenes de la joven ya se filtraron y los fanáticos esperan ansiosos a tener más novedades sobre esta película.

En las fotos puede verse a Halle Bailey con una larga y voluminosa melena, pero con un notable cambio en relación al dibujo animado original, ya no se trata de un cabello rojo sino que la actriz lo lleva en tonos caoba.

Las imágenes muestran una icónica escena del film que es cuando Ariel rescata a Eric del mar y le canta al oído.

Aunque aún Disney no ha confirmado la fecha de estreno de este live action, por los avances en la grabación y lo que hemos podido ver, todo parece indicar que la esperada película llegará en 2022.

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En 2019, la actriz dio a conocer que había sido la elegida para interpretar este papel y dijo que para ella había sido un sueño hecho realidad.

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