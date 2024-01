Robert Downey Jr. habla de su papel como Iron Man, ¿se arrepiente?

Robert Downey Jr. dedicó más de una década a un solo papel: Iron Man. Pero, ¿acaso se arrepiente?, ¿le ha cerrado puertas en Hollywood? Aquí te contamos qué opina de haber interpretado al genio, millonario, playboy, filántropo: Tony Stark.

Iron Man: el primer superhéroe del UCM

¿Recuerdas cuál fue la primera película de superhéroes? Es decir, la que abrió el panorama para comenzar el Universo Cinematográfico de Marvel. Hagamos memoria, la primera película fue Iron Man, la cual se estrenó en 2008. Iron Man fue la llave para abrir este nuevo mundo hacia las películas de superhéroes.

Robert Downey Jr. decidió regresar a la actuación después de sufrir problemas con las adicciones y sin duda fue un gran acierto, pero además de su valentía, los fans le estamos y estaremos eternamente agradecidos a Jon Favreau, el director de Iron Man 1 y 2 (quien por cierto, ¿sabías que es el mismísimo Happy Hogan?) quien creyó en el talento de Downey Jr. y lo eligió para interpretar a Tony Stark.

¿Cuál ha sido el papel más importante en la carrera de Robert Downey Jr.?

Robert Downey Jr. ha tenido una carrera bastante fructífera, ya que comenzó a los 5 años gracias a la influencia de sus padres, quienes también son actores: Robert Downey Sr. y Elsie Ann Ford. Y aunque ha tenido varios papeles a lo largo de su vida, sin duda hay uno que sirvió como parte aguas. Incluso, Christopher Nolan, el director de Oppenheimer, ha reconocido su importancia:

Cuando Favreau tuvo la idea de elegirlo como Iron Man, fue una de las mejores decisiones de casting en la historia del cine. Miras lo que sucedió y a dónde llegó todo eso, y creo que fue gracias a Jon sabiendo qué actor tan increíble, qué potencial tan increíble tenía Downey.

Y es que gracias a Robert Downey Jr., muchos de los Vengadores se sumaron al proyecto hasta que terminó en 2019 la primera fase del MCU con un gran elenco y una gran historia que conmocionó a cientos de fans y seguidores. Por cierto, la primera película en la que actuó Downey Jr. al terminar en Marvel, no fue tan bien aceptada y fue ahí cuando se dio cuenta de que aunque había hecho un gran trabajo como Iron Man, no siempre sería así. Y aunque quisiéramos que Downey Jr. fue siempre el mismo Iron Man con tan característico sarcasmo, puede que no vuelva a regresar, ya que para la producción, el personaje tuvo un gran cierre. De todas maneras yo no puedo imaginar a Iron Man sin la cara de Robert Downey Jr., ¿y tú?

