Thor: Ellos fueron los actores que audicionaron para la película.

Sin duda, elegir el cast de Thor fue una de las tareas más difíciles de la película y aunque no nos imaginamos a nadie más siendo Loki o Thor, hubieron otros actores que estuvieron cerca de ganarse el papel, quédate y averigua quiénes fueron. Por cierto, compra un buen snack y una refrescante bebida, pues este domingo viviremos grandes aventuras con Thor por Azteca 7.

¿Quién conforma el cast original?

De entre tantos actores, Chris Hemsworth fue el elegido para interpretar al llamado Rey del Trueno y para interpretar a su hermano, Loki, Dios del Engaño, eligieron a Tom Hiddleston, estoy seguro de que para este punto recuerdas a la perfección la cara de los actores y te es complicado pensar que otros actores pudieron haber sido nuestros dioses favoritos.

Hay actores que nacieron para interpretar a ciertos personajes, tal es el caso de Chris Hemsworth y Tom Hiddleston, pero esto no siempre fue así, ¿te imaginas quién más pudo haber ocupado esos lugares?

Duelo de hermanos: Chris vs Liam Hemsworth.

Si bien, Chris Hermsworth merece ser Thor, su hermano, Liam, estuvo a nada de ganarle el papel a su hermano. Pero, ¿por qué Marvel eligió a Chris y no a Liam? La historia es que ambos audicionaron para el papel y fueron de los últimos 5 finalistas y aunque Liam era de los grandes favoritos, Marvel buscaba una cara menos juvenil para interpretar al Dios del Trueno, además, para la audición final, Chris le pidió ayuda a su madre para ensayar unas cuantas líneas en una habitación de Hotel en Vancouver, esto fue lo que también ayudó a que se quedara con el personaje.

¿Tom Hiddleston audicionó para ser Thor?

Aunque no lo creas... ¡Sí! Nuestro amado Tom hizo casting para ser el Dios del Trueno y no del Engaño, pero la producción le propuso mejor el papel de Loki. Y como dato curioso... ¿Sabías que consideraron a Jim Carrey para ser Loki? Tristemente, no se quedó, pues Tom hizo un trabajo increíble en el casting.

Los Skarsgard estaban por conquistar el cast de Thor.

Otro de los actores que compitió por quedarse con el papel de Thor fue Alexander Skarsgard, quien por su atlético y bien construido cuerpo, estaba por conseguir el papel, pero... Bueno, ya conocemos la historia de quién y cómo se quedó el papel.

Sin embargo, su padre, Stellan Skarsgard sí consiguió entrar a la película de Thor con el personaje del Dr. Selving.

