Ryan Coogler, director de Pantera Negra, dijo no a los Oscar.

Para la industria del cine, los Premios Óscar, entregados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, es el evento más importante y esperado de todos los años. Sin embargo, en los últimos años no todos los creativos estan interesados en ser parte de la organización o en ganar un Oscar, tal es el caso de Ryan Coogler, director de “Pantera Negra” y productor de “Judas y el Mesías Negro”.

Además los premios Oscar han estado envueltos en la polémica últimamente pues se dice que la Academia está compuesta por hombres blancos de la tercera edad, por lo que la institución se ha forzado por incluir a más mujeres y personas de color con tal de que haya más diversidad, pero ni así han logrado rectificar el camino.

Y a pesar del parteaguas que fue el triunfo de “Parásitos” el año pasado, la entrega de los Premios Oscar no es algo que le importe a Coogler, quien en 2016 fue invitado a formar parte de la Academia después del éxito de Creed: Corazón de Campeón, pero los rechazó.

TE PUEDE INTERESAR: FOTOS | Jay Baruchel nunca planeó ser actor en su vida adulta.

“Y no compro eso de ‘esto contra aquello’ o ‘esta película no fue lo suficientemente buena para llegar a esta lista’. Amo las películas. Para mí, eso es suficiente. Si voy a ser parte de organizaciones, serán sindicatos de trabajadores, donde estaremos averiguando cómo cuidar de las familias y del seguro médico de los demás. Pero sé que estas cosas traen consigo exposición”.

Con “Creed”, Sylvester Stallone fue nominado a Mejor Actor de Reparto por su papel de Rocky Balboa; “Pantera Negra” fue nominada a Mejor a Película y “Judas y el Mesías Negro” tuvo 5 nominaciones y ganó una de ellas en la pasada entrega, a pesar de eso Ryan Coogler tiene sentimientos encontrados.

"¿Por qué necesitaron 93 años para que tres productores negros fueran nominados a un Premio de la Academia? ¿Es por que no había tres negros dispuestos a producir películas? Probablemente no. ¿Fue porque no teníamos el acceso al tipo de capital para hacer una película de estudio grande y arrolladora? Tal vez un poco. ¿Fue porque hicimos esas cosas y no lo reconocieron? Tal vez un poco. Pero nada de eso se siente bien. Entonces es agridulce”.

MIRA TAMBIÉN: Conoce a los mexicanos que actuaron en Apocalypto.

Pese a todas estas situaciones, Coogler sigue trabajando en lo que más ama sin esperar que las personas de la Academia lo reconozcan, pues para él lo importante es el público.

No te pierdas “Pantera Negra” este domingo 2 de mayo por la pantalla de Azteca 7.