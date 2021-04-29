Conoce a los mexicanos que actuaron en Apocalypto.

“Apocalypto” es la cinta dirigida por Mel Gibson que conquistó las taquillas, y llevó a Hollywood la historia de los últimos días de la civilización Maya antes de la conquista española, y por supuesto, entre sus actores, hubo mucho talento mexicano.

Aunque la gran mayoría del reparto estuvo integrada por personas que nunca en su vida había actuado, el propio ganador del Oscar, Mel Gibson se encargó de supervisar la selección y aquí te presentamos qué personajes fueron interpretados por talento nacional.



Dalia Hernández - Siete

Es una actriz mexicana nacida en Veracruz, y además de ser reconocida por su trabajo en Apocalypto, también ha trabajado en series como Capadocia, y María Magdalena y otros oproyectos.

Carlos Emilio Baez - Tortugas Corren

Era sólo un niño cuando participó en la cinta, este adolescente de origen tabasqueño, ahora es un joven, y ya no se le ha visto en otros proyectos de cine o televisión.

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Iazúa Larios - Flor del Cielo.

Es actriz y productora, y es originaria de Veracruz, estudió teatro desde que era muy pequeña, y de hecho, ha participado en proyectos cinematográficos como El Espiral, El Reino del Guardián, y ha destacado en en series de televisión.



Silvia Isabel Díaz Solórzano - Suegra

Originaria de Tierra Blanca, Veracruz, es actriz y dramaturga, deseosa de dedicarse a la actuación desde que era niña, comenzó su carrera en cine, y Apocalypto se convirtió en su gran oportunidad para llegar a Hollywood.

Gerardo Taracena - Ojo Medio

Es uno de los actores más preparados que se unieron al reparto de esta cinta, y de hecho, ha participado en otros filmes y series nacionales, además de teatro.



Ammel Rodrigo Mendoza - Gancho Ratonero

Este actor mexicano ha participado en otros grandes proyectos de televisión y series de plataformas de

streaming, es todo un camaleón.



María Isidra Hoil - Oráculo

Originaria de Yucatán, esta tierna niña debutó con tan sólo 8 años de edad, cuando sólo hablaba maya, y se sabe que disfruta de una vida tranquila en su comunidad, junto a sus padres.



Ricardo Diaz Mendoza - Roca Cortada

Es un actor mexicano conocido por Apocalypto principalmente, pero también por otros proyectos filmográficos de corte histórico-cultural, pues también ha estado entre el reparto de “Jaguar”, “ Cuilli & Macuilli, los hijos del

Jaguar”, entre otros.



Rodolfo Palacios - Tinta Serpiente



Originario de Guadalajara, Jalisco, Rodolfo, es actor y director, y se ha abierto camino en la industria del cine con sus propios proyectos cinematográficos, además es maestro de actuación.

En esta historia, Mel Gibson reclutó a actores y personas de origen maya, para darle mayor realismo, y algunos integrantes son también son latinoamericanos y estadounidenses.

Aunque, lo cierto, es que, la historia que decidió contar Gibson con “Apocalypto” no sólo fue un éxito en taquilla, sino que además, despertó una gran polémica al mostrar el lado más duro y sanguinario de la cultura maya al mundo entero.

No te pierdas por nada del mundo “Apocalypto” en la pantalla de Azteca 7.