FOTOS | Jay Baruchel nunca planeó ser actor en su vida adulta.

Fue hace 11 años que Jay Baruchel, de 39, encarnó a David Stutler, “El Aprendiz de Brujo” del mismísimo Balthazar Blake interpretado por Nicolas Cage, rol que jamás pensó conseguir y no por falta de talento, sino porque nunca imaginó que su vida se enfocaría a la actuación.

El actor recuerda que de niño sus padres se dieron cuenta de que no le interesaban los deportes como a muchos de su edad, pero cuando se trataba de películas era el más entusiasmado e interesado, gusto que siempre apoyaron.

Baruchel recuerda que sus primeros acercamientos con el cine fueron precisamente gracias a sus padres. Serge, su papá, un comerciante de antigüedades, solía recorrer las tiendas de películas durante sus viajes de negocios, buscando la última película de Scorsese o Tarantino, mientas que su madre, Robyne, una escritora independiente, se sentaba con él todos los fines de semana a ver “Saturday Night at th Movies” conducido por Elwy Yost, además todas las noches después de la cena, Jay se sentaba frente al televisor para ver a Leonard Maltin estrenar trailers de películas en “Entertainment Tonight”.

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Desde muy temprana edad sabía que quería ser parte del cine, por lo que empezó a enviar solicitudes a las escuelas de cine, pero mientras los estudios se concretaban, comenzó a trabajar desde adolescente en programas de televisión como “Mecánica popular para niños” y “¿Le temes a la oscuridad?”.

Para Jay la actuación era una forma de estar cerca de los sets, ya que en realidad siempre quiso ser director, nunca tuvo la ambición de ser un gran actor además de que nunca consideró ser un niño lindo, algo en que los directores estaban en desacuerdo, pues constantemente era buscado para trabajar en producciones.

En el 2000 fue contratado por Cameron Crowe para participar en “Casi Famosos”, a ésta le siguieron otras grandes producciones de Hollywood.

Sus amigos estaban impresionados de que apareciera en esas películas, pero Baruchel pensó que sería todo en su paso por las pantallas, volvió a casa a jugar videojuegos y a retomar la vida de un chico normal cuando un agente de Los Ángeles lo llamó, dijo que lo había visto en “Casi Famosos” y lo quería hacer más famoso en un serie de comedia llamada “Primer Año”, en la cual estuvo por un año.

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Y aunque de nuevo pensó que la actuación había acabado para él, esto fue tan solo el comienzo, pues le siguieron importantes papeles en “Million Dollar Baby”, “Cosmópolis”, “El Aprendiz de Brujo”, “Ni en tu sueños”, “Goon”, “Un invierno en Nueva York”, entre otras, y recientemente la serie “Violencia aleatoria” la cual él mismo dirige.

“Realmente no pensé que sería actor en mi vida adulta”, aseguró Baruchel, pero parece que la vida le tiene otros planes pues sigue muy bien encaminado.

No te pierdas el trabajo de Jay Baruchel en “El Aprendiz de Brujo” por la señal de Azteca 7.