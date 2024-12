¡Peso Pluma y Sabrina Carpenter! Las señales que delatarían un nuevo romance

¡Cupido adelantó la temporada! Pues sí, así como lo lees. Tal parece que las flechas del angelical y amoroso personaje están haciendo de las suyas entre las figuras musicales más mediáticas del momento. Cuando aún no terminamos de entender lo que sucede entre Belinda y Gabito Ballesteros, los rumores de romance entre Sabrina Carpenter y Peso Pluma suenan fuerte (y roban atención) en redes sociales. Te contamos todo sobre lo que está sucediendo entre la doble P y la multifacética estrella estadounidense.

Sabrina Carpenter siempre supo que sería famosa y exitosa [VIDEO] Sabrina Carpenter es una experta en manifestación, la artista del momento siempre supo que sería famosa y predijo su éxito musical desde muy pequeña.

¿Sabrina Carpenter y Peso Pluma son novios?

Todo comenzó a principios de octubre, cuando comenzaron los rumores de una posible colaboración entre Peso Pluma y Sabrina Carpenter. Bastaron un par de acciones en Instagram para alborotar a los fans de las luminarias: la doble P compartió una publicación usando una gorra con la leyenda ‘I’m Working Late’, frase de una de las canciones de Sabrina; el cantante de regional mexicano fue correspondido con un ‘guiño’, pues Carpenter subió una historia compartiendo el posteo de Peso Pluma.

Hasta ese momento los rumores sólo apuntaban a una (prometedora) colaboración, pues la cantante estadounidense tenía pareja y Peso Pluma habría terminado con Hanna Howell, además de que ya se comenzaba a hablar de su nuevo romance con una influencer tapatía.

¿Quién es el ex de Sabrina Carpenter?

Los rumores de la colaboración entre Sabrina Carpenter y Peso Pluma cambiaron de dirección luego de que los fans hilaran las pistas de Instagram, aparecieran juntos en Los Ángeles (según algunos fans), se viralizaran fotografías juntos y, sobre todo, después de que Sabrina Carpenter terminara su relación con Barry Keoghan, el actor irlandés (lo has visto en Eternals (2021) y The Batman (2022). Los rumores más fuertes señalan que él fue infiel y ella no lo habría perdonado, pero esa es otra historia.

¿Será que Sabrina Carpenter y Peso Pluma traen romance o sólo se tratará de alguna estrategia rumbo a alguna colaboración?