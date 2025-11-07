AC/DC abre una segunda fecha en la CDXM, los boletos YA ESTÁN A LA VENTA

El furor por el concierto de AC/DC en el Estadio GNP de la Ciudad de México levantó los ánimos por los cielos y los boletos para esta fecha se agotaron completamente en cuestión de minutos, por ello ante la alta demanda del público mexicano, la banda australiana ha confirmado una segunda fecha.

El segundo concierto de AC/DC será el sábado 11 de abril y de manera sorpresiva, se informó que los boletos ya están a la venta, así que estás a buen tiempo de no perderte este concierto que será completamente histórico.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de AC/DC?

Durante la venta para la primera fecha de AC/DC pudimos saber los precios del concierto de AC/DC, mismos que van de los $1,510 hasta los $5,850 pesos:



Naranja C: $1,510

$1,510 Verde C: $2,854

$2,854 General B: $2,750

$2,750 General A: $3,618

$3,618 Naranja B: $3,857

$3,857 Verde B: $5,344

$5,344 Sección GNP: $5,850

Este segundo concierto de AC/DC en el Estadio GNP significa el regreso épico luego de 17 años de Angus Young, Brian Jhonson, Stevie Young, Chris Chaney y Matt Lug, quienes tocarán éxitos que han marcado la historia de la música como: “Highway to Hell”, “Back In Black” o “Thunderstruck” y demás himnos que han marcado la historia del rock.

AC/DC dará este par de conciertos en México este 2026 como parte de su gira “Power Up Tour” en lo que se espera que la banda con más de medio siglo de trayectoria de una noche llena de “alto voltaje”, donde seguramente veamos podamos presenciar una de las últimas giras de la banda.