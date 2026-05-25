¡Es mágico! Revelan nuevo avance de la serie de Harry Potter; ya hay fecha de estreno (VIDEO)

Buenas noticias para los fanáticos del "Niño que vivió", y es que en las últimas horas se ha revelado un nuevo avance se la serie de Harry Potter, la cual se estrenará a finales de este 2026. En este adelanto se pudo ver la conversación que tiene el dueño se Ollivanders, en esta escena se puede escuchar a Ollivander preguntarle a Harry "Señor Potter, creo que podemos esperar grandes de usted, veamos quién es usted". Mientras se escucha esto, se puede ver al joven mago caminando por Howarts, en el campo de Quiditch cargando su escoba en una época de invierno.

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¿Cuándo se estrena y dónde ver la serie de Harry Potter?

La serie de Harry Potter ya tiene fecha de estreno y esta se podrá disfrutar a partir del 25 de diciembre de 2026, esta historia contará con 8 episodios los cuales se estrenarán semanalmente y será transmitida a través de la plataforma de Streaming de HBO MAX.

Por otro lado, es necesario señalar que, la nueva serie de este mundo mágico tendrá un total de 7 temporadas, la cual se adaptará a los 7 libros y se espera que esta serie dure por lo menos unos 10 años. En este sentido, las campañas que relatarán lo que vivió este jovencito con la cicatriz llevarán los siguientes títulos:

Harry Potter y la Piedra Filosofal Harry Potter y la Cámara de los Secretos Harry Potter y el Prisionero de Azkaban Harry Potter y el Cáliz de Fuego Harry Potter y el La Orden del Fénix Harry Potter y el Misterio del Príncipe Mestizo Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte

Reparto principal de la serie de Harry Potter