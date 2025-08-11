Confirman la duración que tendrá la nueva serie de Harry Potter

Poco a poco conocemos más sobre lo que nos espera a los fans con la serie de Harry Potter. Recientemente, David Zaslav de Warner Bros. Discovery reafirmó que la serie de Harry Potter tendrá un plan de producción para 10 años. Esta noticia supera por completo la expectativa que se tenía en un inicio, donde se pensaba que la serie contaría con un total de siete temporadas basadas en los libros de J.K. Rowling.

Se confirma la duración de la serie de Harry Potter

Es evidente, con esta noticia, que tendremos Harry Potter para disfrutar varios años. Por el momento, la producción de la temporada 1 ya se encuentra en desarrollo en Londres y en diferentes locaciones en sus alrededores. La serie tiene su estreno previsto para 2027 en la plataforma de streaming de HBO Max.

Harry Potter la serie: Duración y episodios confirmados

Durante meses, varios rumores señalaban que la temporada inicial tendría solo seis episodios. Sin embargo, el reconocido director de fotografía brasileño Adriano Goldman (The Crown, Andor, Jane Eyre) confirmó que serán ocho episodios.

Goldman estará a cargo de la fotografía de los dos primeros y dos últimos capítulos, mientras que otros dos cinematógrafos cubrirán los restantes.“Esta temporada es monumental. Debe establecer un universo entero que dure muchos años, y todo se está creando ahora”, comentó Goldman.

Adriano Goldman: Una producción monumental

A la preproducción le tomó 18 semanas de arduo trabajo para construir detalladamente los escenarios de Hogwarts, Privet Drive y otros lugares icónicos. Goldman destacó la colaboración creativa desde el origen del proyecto, permitiendo que múltiples talentos den forma al aspecto visual de la serie.

“Hay una perspectiva de siete temporadas. No sé si estaré en todas, pero el viaje será largo.”, concluyó Goldman. A pesar de que esta noticia da mucha claridad en el panorama, surgen nuevas preguntas sin respuesta, por el momento, cómo: ¿Cómo adaptarán 7 libros en 10 años de proyecto? ¿Algunos libros se dividirán en dos partes?

