Si te gusta Bluey estas son 5 caricaturas que te encantarán

Bluey se ha posicionado como una de las caricaturas más populares de todos los tiempos y, si eres fan de la familia más tierna de la televisión y te gustan las historias con personajes entrañables y mensajes positivos, estas 5 caricaturas serán excelentes para disfrutar en familia.

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Hoy en día existen caricaturas que comparten mensajes entrañables que han impactado en niños y adultos, ofreciendo aprendizaje y diversión en cada episodio; por ello, ahora te contamos sobre 5 animaciones con las que conectarán tanto niños como adultos.

5 series animadas que debes ver ahora mismo si te gusta Bluey

Las Pistas de Blue y Tú

Esta es una serie infantil educativa e interactiva, que presenta una renovación del clásico show de los años 90. La perrita Blue y su amigo Josh invitan en cada episodio a los espectadores a resolver acertijos buscando pistas en forma de huellas.

Los Octonautas

Esta popular serie animada infantil sigue las aventuras de un valiente equipo de animalitos que exploran los océanos mientras rescatan criaturas mandarinas y protegen el medio ambiente.

Doctora Juguetes

Esta caricatura sigue la historia de Dottie, una niña de seis años que tiene la habilidad de hablar con juguetes y animales de peluche, para curarlos en su propia clínica de juguetes.

Peppa Pig

Consolidada como una de las caricaturas más populares y protagonizada por una cerdita de cuatro años, nos muestra divertidas situaciones cotidianas junto a su hermanito George, Mamá Pig y Papá Pig.

Daniel Tigre y su vecindario

Pensada para una edad más preescolar, la caricatura presenta la historia de Daniel, un tímido pero fuerte tigre de 4 años que vive en Vecindario de la Imaginación.

Cada una de estas caricaturas nos presenta una serie de historias que no solo cautivan por sus entrañables y adorables personajes, sino también gracias a las historias y mensajes que plantean, los cuales ayudan a la formación de los más pequeños del hogar.