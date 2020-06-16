Las caricaturas Animaniacs y Pinky y Cerebro regresan a la televisión mexicana de la mano de TV Azteca.

Muchos han entrado en un lapso de gran emoción y nostalgia al enterarse que las caricaturas Animaniacs y Pinky y Cerebro, que alcanzaron gran éxito en la década de los 90’s, han vuelto a las pantallas de la televisión mexicana de la mano de TV Azteca.

Los populares programas que entretuvieron a toda una generación están de regreso por la señal de Azteca 7 desde este lunes 15 de junio a partir de las 14:00 horas.

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Animaniacs es recordada por sus inolvidables personajes como Slappy la ardilla, la traviesa Mindy con su perro Botones y la empalagosa Elvira, mismos que se adueñaron de los corazones de los mexicanos y siguen siendo un referente de diversión.

La caricatura liderada por los hermanos Wakko, Yakko y Dot fue creada en 1993 y cuenta con un total de 99 episodios en los que se refleja la mano del animador Tom Ruegger.

Animaniacs fue distribuida por Warner Bros. y es la segunda serie producida en colaboración con el director Steven Spielberg.



Pinky y Cerebro

Pinky y Cerebro son dos personajes que supieron ganarse el corazón de toda una generación de mexicanos gracias a sus fallidos intentos por conquistar al mundo.

Estos peculiares ratoncitos salieron de la serie de los Animaniacs; sin embargo, su carisma conquistó a tal grado que tuvieron su propio programa.

Pinky y Cerebro representó una más de las colaboraciones entre Steven Spielberg y Warner Bros. Animation, mancuerna que ya había rendido éxito con Animaniacs.

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Fue tanto el éxito de Pinky y Cerebro que lograron tener una serie de 65 capítulos que fueron transmitidos con muy buena aceptación por parte del público infantil y juvenil entre 1995 y 1998.