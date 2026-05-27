5 posibles maneras en las que podría morir Spider-Noir en la serie de acuerdo con el cómic

La serie de Spider-Noir ya se estrenó junto con sus 8 capítulos los cuales están disponibles en la plataforma de Amazon Prime Video, sin embargo, esta historia es mucho más oscura que las demás variantes del Hombre Araña, es por ello que aquí te diremos cuáles son las 5 posibles muertes que podrían enfrentar Peter Parker de acuerdo con los cómics.

Te puede interesar: 7 datos de Spider-Noir que quizás no conocías y que podrían ayudarte a entender la serie

5 maneras en las que Spider-Noir murió en los cómics

Morlun lo desvive en el cómic: Spider-Geddon #1, 2018

Esta es una de las muertes más impactantes del Spider-Noir y se dan en los eventos del Spider-Geddon donde Morlun quien es un vampiro psíquico escapa de la cárcel en donde estaba y emboscada a Peter, este villano lo somete muy fácil y comienza a absorber su fuerza vital. El Hombre Araña en un desesperado acto de sacrificio, saca una granada para tratar de eliminar a este ser, pero su enemigo sobrevive.

Spider-Man Corrupto termina con Spider-Noir en el cómic: Spider-VErse Team-Up #3, 2015

En una de las tierras alternativas de estos superhéroes la cual se da en los años 30´s, Peter Parker pierde su camino y se vuelve un asesino muy efectivo, y para detener el peligro de este Hombre Araña, una variante debe enfrentarlo, es aquí donde llega el Spider-Noir, sin embargo, no puede y fallece luego de ser arrojado desde una gran altura hacía unos pilotes de madera encallados en el agua.

Mundo de Batalla en el cómic Spider-Verse: Secret Wars #4

Aquí vemos otro destino final de nuestro querido Hombre Araña pero en los eventos de Secret Wars. Algunos fragmentos de los universos que sobrevivieron a estos sucesos se unieron en un sólo planeta que se llama Battleworld; en esta realidad una variante del Spider-Noir se una a la resistencia contra la dictadura del Dios Doom, quien tiene a su merced a los Thor Corps, que son la policía del villano y que además cuentan con martillos molares, pero como era de esperarse, el superhéroe Noir es superado en número y asesinado a lado de otros superhéroes arácnidos.

Lo borran por las Incursiones Multiversales en el cómic: New Avengers Vol. 3 #33

Antes de los eventos de Secret Wars, todo el Multiverso de Marvel sufre un colapso debido a las Incursiones, y específicamente en la Tierra-90214 que es en donde radica el Spider-Noir, toda su realidad muere de manera instantánea y de forma cósmica, por lo que son borrados de todos los Universos.

Es devorado por la Iglesia de la Sangre en el cómic Spider-Man Noir: Eyes Wuthout a Face #4

En esta realidad Peter se mide ante Doctor Otto Octavius y al Crime Master, todo ocurre en los laboratorios subterráneos de la Isla de Ellis, es aquí donde Noir es atrapado y sometido a experimentos, sin embargo, logra escapar, pero queda herido de gravedad luego del daño que sufre por las armas de fuego y es aquí donde el Dios Araña le advierte que su tiempo ha terminado, por lo que, las deidades exigen su fallecimiento como un sacrificio.

