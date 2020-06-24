FOTO: Filtran póster de ‘Doctor Doom’ en ‘Avengers 5' y las redes sociales enloquecen. ¡Asombroso!

Muchos fanáticos sueñan con la próxima producción de Marvel: Avengers 5. Y aunque no hay fecha de estreno, más de un admirador ya comenzó a idealizar a los personajes de la cinta.

El artista digital, Psychboz, subió un póster a su cuenta de Instagram en el que aparece Doctor Doom. El villano posa sobre una pila de calaveras y se encuentra rodeado de los superhéroes Ant-Man, Hulk, Doctor Strange, Thor y Spider Man.

Te puede interesar:

Michael Keaton está negociando para ser ‘Batman’ en la nueva cinta ‘The Flash’, papel que tuvo en 1989.

Aunque no es un cartel oficial, causó gran asombro entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. El artista ganó más de 4 mil ‘me gusta’ y comentarios de los fans asombrados por su creación.

Por si fuera poco, en la parte inferior del póster se puede leer la leyenda Secret Wars, que hace referencia a una serie de historietas de Marvel Comics, publicada en los ochentas.

Los cómics relatan la vida de los superhéroes y villanos en un planeta distante, donde combaten gracias a una entidad cósmica.

Hace algún tiempo, usuarios de las redes sociales pidieron que dichas historietas se adapten a la pantalla grande. Así Doctor Doom tendría una majestuosa participación como el antagonista más temido, después de Thanos.

Aunque todo quedó en especulaciones, otra de las preguntas más fuertes es, ¿quién podría dar vida a Victor Von Doom en Marvel?

Más de un usuario aseguró que Giancarlo Esposito fue elegido para encarnar al villano. El actor danés-estadounidense es conocido por su papel de Gustavo Fring en las series Breaking Bad y Better Call Saul.

Aunque aún quedan muchas incógnitas en torno a las próximas películas de superhéroes de Marvel, lo cierto es que el MCU tiene el fandom más creativo y dispuesto a crear los mejores fan arts.

También te puede interesar:

Marvel Studios planea usar al antihéroe ‘Deadpool’ como protagonista en tres películas. ¡Aquí los detalles!

