OFICIAL: Filtran poster de la NUEVA SERIE de Spider-Man, Spider-Noir, la cuál será protagonizada por Nicolas Cage

¡Por fin! Este miércoles 03 de diciembre se reveló el póster oficial de una de las series más esperadas de los últimos años: Spider-Noir, la versión de Spider-Man que será protagonizada por el mismísimo Nicolas Cage, uno de los actores más emblemáticos de las últimas décadas.

Esta sería la cuarta adaptación en live-action de uno de nuestros superhéroes favoritos y a unas semanas de su próximo estreno, el hype dentro de los fans es cada vez mayor, por lo que es muy probable que en las próximas semanas este proyecto tome cada vez más vuelo por todos lados.

¿De qué trata la serie de Spider-Noir?

Esta serie live-action de Spider-Man titulada Spider-Noir, que está ambientada en la ciudad de Nueva York (como la mayoría de las versiones de Spidey) en los años 30’s y nos traerá la historia de un investigador de edad avanzada que enfrentará a su pasado como superhéroe al mero estilo “noir”, un estilo sombrío del cine negro.

El tono "detectivesco" de esta entrega ha animado la emoción respecto a una de las versiones de "Nuestro Amigable Vecino", misma que se espera muestra e un "héroe" con ganas de revindicar su vida.

POSTER OFICIAL DE SPIDER-NOR

Imagen tomada de redes

¿Qué se sabe sobre la serie de Noir?

Tras su aparición en Spider-Man: Into The Spider-Verse, donde únicamente prestó su voz en el idioma original de la película, podremos ver el regreso de Nicolas Cage dando vida a Noir, aunque esta vez en un live-action, lo que ha emocionado a millones de fans del “Trepamuros”, pues el mismo poster confirmó que se tratará de B. Reilly.

Esta sería la primera vez en la que vamos esta adaptación en carne y hueso de este personaje, con la cuál se espera que tengamos una versión un tanto diferente de “Spider-Man”, que a decir verdad, ha generado altas expectativas por el tono de este proyecto detectivesco que constará de 8 capítulos.

Respecto al reparto de esta serie, se ha filtrado que aparecerán Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Li Jun Li, Abraham Popoola, Jack Huston y Karen Rodriguez.

¿Cuándo y en dónde se estrena Noir?

De momento únicamente se sabe que llegará a la streaming de Prime Video en los primeros meses de este 2026, aunque se ha rumorado que podría ser en febrero debido a lo avanzado que ha ido la producción, misma que ya estaría en fases finales.

Otro detalle llamativo, es que literalmente, la serie estará disponible en dos versiones, una al estilo noir (en blanco y negro) y otra a colores, logrando ser un proyecto muy auténtico y fiel a la historia.