Justin Berfield, “Reese” de “Malcolm el de en medio”, rompe el silencio sobre la ausencia de Erik Per Sullivan. "Él dijo que no”

Faltan solo unos días para el estreno de "Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta", y el elenco original ha estado participando en diversas actividades de promoción. En una entrevista reciente Justin Berfield, quien interpretó a "Reese" en la serie original y regresó para el 'revival', rompe el silencio sobre la ausencia de Erik Per Sullivan ("Dewey").

"Malcolm el de en medio" se transmitió originalmente entre el año 2000 y 2006, por lo que están por cumplirse 20 años de que se emitió el final de la serie. La nueva temporada, que tendrá solo 4 capítulos, se estrena el 10 de abril.

Justin Berfield, "Reese" en "Malcolm el de en medio", habla de Erik Per Sullivan

Hace unos días Justin Berfield participó como invitado en el podcast de Joe Vulpis, quien le preguntó si sabía algo sobre Erik Per Sullivan. Este último interpretó a "Dewey" en la serie original y se retiró de la actuación pocos años después; actualmente tiene 34 años de edad.

"Hablé con él, creo que después de que nació mi hija, hablamos por correo electrónico, viendo cómo estábamos. Creo que sus padres también me escribieron", respondió Justin, quien ahora tiene 40 años y se convirtió en padre durante la pandemia. Admitió que no se habla con Erik con mucha frecuencia, pero sabe que "él es muy feliz".

Justin Berfield asegura que Erik Per Sullivan fue invitado a ser parte de la nueva temporada de "Malcolm" pero se negó. "él dijo: no, yo ya cerré esa parte de mi vida". Aunque ya no son cercanos, reiteró que su excompañero se encuentra bien y es una buena persona. "Está feliz, él es un buen chico. Bueno, ya no es un chico".

Por otro lado, el actor que encarnó a "Reese" afirmó que él volvería a su icónico papel después de esta temporada de "Malcolm", si le va bien y lo invitan de nuevo para formar parte.

