Emma Roberts vuelve como Madison Montgomery: así luce en las primeras imágenes de American Horror Story 13

Uno de los personajes más queridos de American Horror Story está de regreso: ¡Emma Roberts vuelve como Madison Montgomery en AHS 13! La noticia se dio a través de un video, compartido por Ryan Murphy Productions vía redes sociales. En el audiovisual, de escasos 20 segundos, se ve a la actriz frente a un piano mientras dice la icónica línea: “¡Sorpresa, bitch! Apuesto a que pensabas que ya no me volverías a ver”, la cual fue pronunciada por su personaje en la temporada 3 (Coven). Aquí las primeras imágenes de su regreso:

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AHS 13: Reparto confirmado

TAdemás de Emma Roberts, la 13ª temporada de American Horror Story contará con el regreso de grandes actores, como Jessica Lange, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Batrs, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman. Ariana Grande también se une al elenco, reuniéndose con sus antiguas compañeras de reparto en Scream Queens: Emma y Billie.

¿De qué tratará American Horror Story 13?

La primera temporada de American Horror Story fue lanzada en octubre de 2011. Desde entonces, la historia ha contado con diversas tramas, pasando por un hogar embrujado, una clínica mental, un temido circo, vampiros y un hotel repleto de muertos. No obstante, la temporada que más destaca, sin duda, es Coven, la cual está centrada en un aquelarre de jóvenes brujas de Nueva Orleans.

Debido al exponencial éxito de Coven, la 13ª temporada volverá a ese mundo, por ello el regreso de personajes como Madison (Emma Stone), Fiona (Jessica Lange), Cordelia (Sarah Paulson), Evan Peters (Kyle) y Angela Bassett (Marie). De hecho, Murphy reveló que la producción tuvo que reconstruir la famosa Academia Robichaux, por lo que es probable que esta nueva entrega siga la historia de Cordelia como Supreme, la bruja más poderosa de todas.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de American Horror Story?

La nueva temporada de American Horror Story se estrenará en septiembre del presente año. Aún falta por confirmarse el día exacto.

¿En dónde ver las temporadas de AHS en México?

Actualmente, todas las temporadas de American Horror Story están disponibles en la plataforma de streaming de Disney+, donde también será lanzada la nueva entrega.