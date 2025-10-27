Muere Björn Andrésen, el actor de Muerte en Venecia, a los 70 años

El mundo del cine despide con infinita tristeza a Björn Andrésen, actor y músico sueco que alcanzó fama internacional en los años 70 tras protagonizar el filme Muerte en Venecia (Death in Venice, 1971), dirigida por Luchino Visconti. El artista falleció a los 70 años, dejando atrás una vida tan brillante como compleja que trascenderá la historia.

Björn Andrésen: El adiós a un ícono del cine europeo

En la cinta, basada en la novela de Thomas Mann, Andrésen interpretó a Tadzio, un adolescente que despierta la obsesión estética y emocional de un compositor mayor, Gustav von Aschenbach (interpretado por Dirk Bogarde). Su apariencia angelical cautivó de una manera impresionante al público y a la crítica.

Björn Andrésen, el chico más bello del mundo

La fama y el reconocimiento mundial le llegaron gracias a su singular belleza, lo que le otorgó y marcó con el título de: “El chico más bello del mundo”. Esa fama lo perseguiría para siempre. Aunque muchos podrían pensar que ese apodo te abriría puertas y te haría sentir exitoso, como suele suceder frecuentemente en estos casos, no lo fue. Andrésen confesó en múltiples entrevistas que aquella etiqueta arruinó parte de su existencia.

“Me sentí como un animal exótico en una jaula”, declaró en una entrevista con The Guardian en 2003. En el documental The Most Beautiful Boy in the World (2021), el actor recordó que aquella fama “arruinó su vida bastante bien”. Dejando en claro que poner presión sobre la apariencia física de una persona puede ser perjudicial para la salud mental y emocional de muchas personas.

¿Quién es Björn Andrésen?

Nacido en Estocolmo el 26 de enero de 1955, Björn fue criado por su abuela tras el suicidio de su madre, quien lo impulsó a dedicarse a la actuación. Tras el éxito de Muerte en Venecia, Andrésen se mudó a Japón, donde se convirtió en un ídolo musical y figura de culto.

A lo largo de su vida continuó trabajando como músico y actor, con participaciones en producciones suecas y, más recientemente, en el aclamado filme de terror “Midsommar” (2019), dirigido por Ari Aster, papel por el cual lo recuerdan muchas de las nuevas generaciones.

Más allá del mito, su historia recuerda el lado oscuro de la fama y el peso que puede tener una etiqueta impuesta a muy temprana edad. Björn Andrésen deja un legado imborrable en la historia del cine.

