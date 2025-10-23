¡Crossover de ‘Yo soy Betty, la fea’! Jorge Enrique Abello se encuentra con Jaime Camil

“Yo soy Betty, la fea” es una telenovela colombiana que desde su estreno ha sido muy famosa, logrando obtener múltiples adaptaciones en varios países del mundo. Incluso, en la actualidad ya cuenta con dos temporadas más que continúan de cerca la historia de Betty y Don Armando.

En la serie original, el papel de Don Armando fue realizado por Jorge Enrique Abello, mientras que la versión mexicana, el personaje de Don Fernando fue interpretado por Jaime Camil. Recientemente, ambos actores se reencontraron, creando el crossover que muchos queríamos ver.

¿Cómo fue el encuentro entre ambos actores?

En la cuenta de Instagram de Jorge Enrique Abello, subió una foto acompañada de Jaime Camil, ambos actores de países diferentes que se han encargado de darle vida a Don Armando de ‘Yo soy Betty, la fea’ en sus múltiples adaptaciones, siendo los más icónicos en la serie.

En la imagen que publicó el actor colombiano, detalla que después de 20 años, por primera vez pudo conocer en persona al artista que le da vida a su personaje en la versión mexicana. Siendo un crossover que muchas seguidoras queríamos ver. En la imagen, Jorge añadió la siguiente frase: “Por muchos años de amistad, mi querido Jaime Camil”.

Por otro lado, Jaime, empleó la misma foto donde los vemos juntos, pero él agregó un texto, que no solo enaltece la gran carrera del actor colombiano, sino también su personalidad:

“Cuánto tiempo tuvo que pasar para que esto sucediera! Mi querido Jorge Enrique Abello. No solo eres brillante actor, escritor y filósofo, sino que también eres un ser humano encantador, cálido y generoso. Qué placer que por fin nos hayamos conocido”

¿Por qué la serie de “Yo soy Betty, la fea” fue tan famosa?

La telenovela de “Yo soy Betty, la fea”, desde su estreno, ha sido muy exitosa, una serie que en una sola temporada contempla 335 episodios. Contando con temporadas extras que se han encargado de continuar con la historia de Betty después de casarse con Don Armando.

Su éxito se debe a muchos factores. El primero de ellos fue que se encargó de romper con muchos estereotipos de las telenovelas de la época, empleando un formato nuevo que atrajo a todo tipo de usuarios, además de contar con personajes memorables que siguen siendo recordados. Provocando la creación de otras versiones internacionales. Por eso, el crossover entre Jorge y Jaime sorprendió a varios usuarios.