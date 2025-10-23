¡Confirmado! El esperado final de Stranger Things llegará a los cines

No lo podemos creer… ¡El Upside Down llega al cine! La popular plataforma de streaming que produce la afamada serie confirmó que el episodio final de Stranger Things, titulado “The Rightside Up”, tendrá un estreno simultáneo en salas de cine y en la plataforma el próximo 31 de diciembre de 2025. Aquí te damos todos los detalles.

El final de Stranger Things se podra ver en cines

Así es, el esperado capítulo final, con una duración de dos horas, se proyectará en más de 350 salas por todo el mundo hasta el 1 de enero de 2026, marcando así un hecho histórico: es la primera vez que un episodio de una serie de esta plataforma se exhibe en cines.

Los hermanos Duffer cumplen el sueño de los fans

Los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, habían manifestado su deseo de que el final de la historia se viviera como un evento cinematográfico. “La gente no llega a experimentar el nivel de detalle en el sonido y la imagen cuando lo ve en casa”, explicó Matt Duffer. “Más allá de eso, se trata de compartir el momento con otros fans”.

Por su parte, Ross Duffer añadió: “Sería increíble. Los fans podrían vivirlo juntos, como una experiencia comunitaria, y eso lo haría aún más especial.”

Los fans lo hicieron posible

Esta es una de esas veces en las que los fans hablan tan fuerte que son escuchados, pues después de que Variety publicara una entrevista donde la plataforma descartaba la idea, las redes sociales explotaron. Miles de comentarios en Instagram y X pidieron que el final se proyectara en cines, argumentando que para ellos sería una experiencia única, que terminaría por convertirse en un evento tan masivo como el fenómeno de Barbie.

Y así fue: el deseo de los fans se hizo realidad.

¿Llegará a cines en México?

Aunque aún no se ha confirmado la lista oficial de cines donde se proyectará el episodio, se espera que la cinta llegue a las principales cadenas mexicanas, siguiendo la misma estrategia anunciada en Estados Unidos. Por ahora, solo queda esperar la confirmación oficial, pero todo apunta a que el 31 de diciembre será una noche para recordar, con miles de fans despidiendo juntos una de las series más queridas de la última década.

También te puede interesar: ¿Lo sabías? Fue aprendiz de una exitosa compañía de K-Pop, nunca pudo debutar como idol y ahora triunfa gracias a K-Pop Demon Hunters