Este el lugar que inspiró a la ciudad de ‘El Viaje de Chihiro’

Quienes hemos visto y disfrutado de la película de ‘El Viaje de Chihiro’, nos impresiona el aspecto del destino, una ciudad que por las noches se pinta de luces rojas por los negocios que invitan al público a entrar en sus establecimientos, dándole un aspecto mágico y místico al presenciarlo.

Sin embargo, su creador y director se inspiró, en una reconocida ciudad de Taiwán para poder crear el ambiente. Para que conozcas más del lugar, te detallaremos de cuál se trata, un espacio que te sorprenderá y seguramente querrás visitar.

¿Qué pueblo inspiró El Viaje de Chihiro?

El director y creador de ‘El Viaje de Chihiro’, Hayao Miyazaki, en gran parte de sus películas ha empleado la inspiración de la cultura japonesa y de varios destinos. Pero para crear el emblemático pueblo, se basó en una ciudad ubicada en Taiwán.

Por los días parece un poblado frío y nublado de las montañas, pero conforme el sol se esconde, sus calles se pintan de colores rojos y naranjas en cada uno de sus negocios, invitando a las personas a conocer sus establecimientos. En sus locales podrás encontrar una amplia oferta gastronómica.

La ciudad se llama Jiufen en Taiwán, que se destaca por ser un territorio que tiene influencia holandesa y japonesa, puesto que durante su historia fueron colonizados por esos países. Ahora es un destino que muchos desean conocer al servir de inspiración para la animación, debido a su aspecto místico.

¿Dónde está el parque temático de Studio Ghibli?

Debido a la gran popularidad de “El Viaje de Chihiro”, en la actualidad existe un parque temático de Studio Ghibli, donde podrás ver escenarios de la famosa película o de otros filmes reconocidos de la productora, siendo una gran oportunidad para adentrarte al mundo mágico.

Para que lo conozcas, se ubica en el Parque Conmemorativo de la Expo 2005, en Aichi (Japón), contando con 5 áreas temáticas. Desde su inauguración en el 2022, se ha encargado de recibir a miles de visitantes. Ahora que ya conoces el pueblo que inspiró la película, conócelo y enamórate de sus calles.