Así lucen en la vida real Tamara Trottner y su querido hermano Isaac, de la serie ‘Nadie nos vio partir’

La serie “Nadie nos vio partir”, basada en el libro homónimo de Tamara Trottner, narra la historia de Valeria Goldberg y sus hijos, quienes enfrentan un secuestro familiar por parte del padre, Leo Saltzman.

¿De qué trata la serie “Nadie nos vio partir”?

Ambientada en distintos países, la trama muestra la lucha de una madre por recuperar a sus hijos frente a un sistema legal que en la época de los 60 no protegía suficientemente los derechos de las madres.

Desde Sudáfrica hasta Francia e Israel, la narrativa mezcla drama, tensión y momentos emotivos que mantienen a los espectadores al borde de la pantalla, mostrando las dificultades de Valeria para localizar a sus hijos y enfrentar a la familia paterna que intenta obstaculizarla.

Esta serie refleja, de manera dramática, los eventos reales que inspiraron el libro de Tamara.

¿Quiénes son Tamara e Isaac Trottner en la vida real?

Tamara Trottner y su hermano Isaac vivieron el secuestro parental narrado en la serie durante su infancia. Tras la separación forzada, Leo los trasladó por varios países para evitar que su madre los encontrara, mientras Valeria emprendía una búsqueda incansable.

Aunque los nombres de los personajes en la serie no corresponden con los reales, los hechos reflejan con fidelidad el impacto emocional y legal que enfrentó la familia.

En la actualidad, Tamara e Isaac llevan una vida privada y discreta. Imágenes recientes muestran a Tamara con un estilo moderno y sereno, mientras Isaac aparece más relajado y cercano en sus apariciones públicas.

Netflix Los hermanos Tamara e Isaac Trottner en la vida real, personajes principales de la serie Nadie nos vio partir

A través de entrevistas, Tamara ha explicado cómo escribir su libro le permitió procesar y comprender lo vivido, y cómo la serie reproduce esos momentos desde la perspectiva de la memoria familiar.

¿Cómo vivieron Tamara e Isaac el secuestro de su padre?

Durante años, ambos niños fueron trasladados por Francia, Sudáfrica e Israel, mientras su madre los buscaba sin éxito. Valeria contrató un investigador privado para localizarlos y finalmente lograron reencontrarse gracias a la colaboración de personas cercanas que reconocieron a los menores y alertaron a la familia.

El secuestro dejó una marca profunda: los hermanos se distanciaron de su familia paterna y retomaron contacto con su padre años después, solo tras la muerte de un miembro clave de la familia que había participado en el secuestro.

La experiencia moldeó su vida emocional y su percepción sobre la protección legal de los menores en la década de 1960.

Instagram/tamaratrottner Así lucen actualmente los hermanos Tamara e Isaac Trottner de la serie Nadie nos vio partir

¿Dónde se puede ver la serie ‘Nadie nos vio partir’?

“Nadie nos vio partir” está disponible en Netflix, con todos los capítulos de la primera temporada listos para streaming.

Además de la serie principal, la plataforma ofrece entrevistas con los actores, escenas detrás de cámaras y material adicional que contextualiza la historia real detrás de la ficción, permitiendo a los espectadores conectar la narrativa con la vida de Tamara e Isaac Trottner.