Anuncian la tercera temporada de Daredevil: esto es lo que se sabe sobre las grabaciones

Daredevil es una serie de televisión que se basa en uno de los personajes del mundo de Marvel. Durante mucho tiempo fue una historia que permaneció olvidada después de que su película en 2003 no obtuviera el éxito que se esperaba.

WandaVision | Marvel Studios | Tráiler Doblado | Disney+

Pero después de una larga espera, se han creado las series que han logrado una gran aceptación por parte del público. Recientemente, se anunció que las grabaciones para la tercera temporada están por comenzar. No te pierdas toda la información que te compartiremos al respecto.

¿Está confirmada la tercera temporada de Daredevil?

En una entrevista realizada por IGN a Bran Winderbaum, el jefe de streaming y animación de Marvel Studios, anunció oficialmente la renovación de la tercera temporada de Daredevil: Born Again, una noticia inesperada para todos los usuarios que siguieron de cerca la historia del misterioso personaje.

Causó mucha sorpresa, puesto que los usuarios pensaron que la historia terminaría en su segunda temporada. Oficialmente, las grabaciones de los nuevos capítulos comenzarán en el 2026, despejando y eliminando todo tipo de rumores que se crearon sobre la serie con su posible final.

¿Cuándo sale la otra temporada de Daredevil: Born Again?

Aunque no se ha compartido mucha información sobre la tercera temporada de Daredevil, son muchos los usuarios que ya desean saber la fecha en que saldrán los nuevos episodios. Hasta el momento, no se ha anunciado nada sobre la fecha oficial de estreno de los capítulos.

Sin embargo, se explica que la segunda temporada se estrenará a principios de marzo del 2026, por lo que la siguiente temporada se podría estrenar en marzo del 2027, pero todo dependerá de la forma en que vayan saliendo las grabaciones y los contratiempos que se vayan a presentar.

Por otro lado, se desconoce si Charlie Cox junto al demás elenco se encargará de participar en la nueva historia, por lo que debemos esperar a que se anuncie mediante portales oficiales o en las redes sociales de los actores y actrices. Dinos, ¿esperabas esa noticia?