¿Spider-Man: Brand New Day mejor que el GTA VI? Peter Parker rompe un récord que el videojuego no pudo hacer

El trailer de Spider-Man: Brand New Day no lleva ni dos días y ya ha superado a varios proyectos que esperan con ansias los fanáticos del cine, pero también de los videojuegos; el lanzamiento del primer avance de la película del arácnido superó casi el doble de visualizaciones que el que dejó el GTA 6 cuando se estrenó; de acuerdo con algunos datos, el adelanto del héroe de Marvel tuvo 728, millones, mientras que, el del videojuego logró 475 millones de visualizaciones.

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¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day?

Aunque son dos rubros totalmente distintos, la realidad es que, el adelanto que dejó el trailer de Spider-Man: Brand New Day, fue un éxito, puesto que, muchos fanáticos quieren saber qué pasará con Peter Parker luego de que Doctor Strange le borrara la memoria a todos los que lo conocían.

Recuerdos que, el estreno mundial de esta saga del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland llegará a los cines de México el próximo 20 de julio de 2026, en esta fecha también se tiene programada para que vea la luz en las salas de la pantalla grande en Latinoamérica.

Lo que se pudo ver en este trailer es que, Peter Parker está viendo la vida de MJ a la distancia, todo esto luego de los eventos que pasaron en No Way Home, donde el arácnido hizo una labor de sacrificio con el objetivo de que todos olvidaran su identidad secreta, y así salvar el multiverso con la ayuda de Doctor Strange.

Lo que también llama la atención es que, Peter se encuentra con Punisher y Bruce Banner, quienes podrían ayudarlo a derrotar a Scorpion, quien se escapa y le hará pasar ratos nada agradables al Hombre Araña; de igual manera se vio cómo nuestro héroe perderá sus poderes debido a una mutación de ADN, tal y como se vio en la serie de los 90´s.

Precio del GTA 6

Pasando con el GTA 6, este videojuego estará disponible el próximo 19 de noviembre de 2026, en cuanto a su costo, el precio de este título rondará entre los 100 euros, sin embargo, dependerá de la versión que se quiera adquirir, y los otros costos rondan entre los 90, 110 y 300 dólares; que convertidos a pesos mexicanos son: 1619, 1,799 y 5 mil 934 pesos.