Con el final de The Boys, estas son las series que tienen el mismo estilo que no te puedes perder

El capítulo final de la quinta temporada de The Boys se estrenó el miércoles 20 de mayo, dicho episodio se liberó a la 1 de la mañana y puede ser visto a través de la plataforma de streaming, Amazon Prime Video. Este apartado marcará el desenlace de la historia y si eres un gran fanático de este estilo, aquí te dejamos algunas series que no te puedes perder.

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Series que tiene el estilo de The Boys que puedes ver

Invincible

Aunque el pasado 22 de abril salió el último capítulo de la cuarta temporada de Invincible, esta historia tiene todo el estilo de The Boys, de igual manera trata de súper héroes, sin embargo, la historia se centra en Mark y Nolan Grayson, este último es un alienígena de la raza Viltrumita, con 4 ediciones, podrás disfrutar de acción con efectos visuales que en verdad te gustará mucho, además, en un capítulo de Los Muchachos, hizo un guiño a una escena en donde Homelander y Ryan viven lo mismo que Omni-Man con su hijo.

Titans

Titans es una serie de igual manera de súper héroes, esta historia también tiene 4 temporadas y se centra en Dick Grayson, uno de los primeros Robin, compañero de Batman, quien deja a un lado el papel del Chico Maravilla para convertirse en Nightwing, quien, tras ser el primer pupilo del Hombre Murciélago, decide emprender su nuevo camino.

Un plus de esta serie es que, en uno de los capítulos Dick Grayson entra en un sueño y pasa algo en donde vemos cómo sería el mundo si es que Batman rompe su única regla que es no desvivir; en este episodio se puede ver un caos total y en cómo es que Bruce va por cada uno de los villanos, pero ¿quién puede detener al mejor detective de Ciudad Gótica?

Peacemaker

Peacemaker es otra de las series que desde su estreno en el 2022 fue todo un éxito, esta historia es protagonizada por la estrella de la WWE John Cena, sin embargo, este proyecto se centra en un anti-héroe, quien tiene una moral bastante cuestionable y con un sentido del humor ácido; si quieres ver acción al estilo de The Boys, esta es una buena opción.