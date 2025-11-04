Escándalo en ‘Stranger Things': reportan terrible noticia antes del estreno de la temporada 5

Tras el lanzamiento del impactante tráiler de la temporada 5 de Stranger Things , los fans estaban emocionados por conocer el desenlace de la exitosa serie. Sin embargo, este lunes se reveló una escandalosa noticia que podría poner en aprietos el estreno de su última entrega.

Según reportó el medio británico Daily Mail, la actriz Millie Bobby Brown (Eleven) habría denunciado a su compañero de set, el actor David Harbour (Hopper), por acoso y bullying.

La información fue publicada por dicho portal, que aseguró que la denuncia habría ocurrido antes del inicio de las grabaciones de la temporada final. Además, una fuente cercana declaró a The Mail on Sunday que la actriz y modelo británica contaba con una asistente personal que la acompañaba constantemente como medida derivada de estas acusaciones.

Cabe señalar que las denuncias no estarían relacionadas con conductas de índole sexual. Aun así, esto podría afectar el rendimiento de la serie, sobre todo si en los próximos días salen a la luz nuevos detalles de estas acusaciones.

¿Quién es David Harbour, el actor de Stranger Things que habría sido acusado de acoso?

David Harbour es un actor estadounidense de 50 años, reconocido por su papel de Jim Hopper en Stranger Things. También ha destacado en teatro y cine con proyectos como Hellboy (2019), Noche sin paz (2022), Black Widow (2021), y próximamente en Thunderbolts (2025) y Rescate implacable (2025). Estuvo casado con la cantante Lily Allen.

(ESPECIAL/NETFLIX) David Harbour interpreta a Jim Hopper en ‘Stranger Things 5'.

¿Cuándo se estrena cada capítulo de Stranger Things 5?

La temporada 5 de Stranger Things se estrenará el 26 de noviembre con los primeros cuatro capítulos. Posteriormente, el 25 de diciembre llegarán dos nuevos episodios, y el 31 de diciembre se lanzará el capítulo final, que también podrá verse en algunos cines del país .

¿De qué trata Stranger Things 5?

La quinta temporada continuará con la historia de Will Byers y el misterio detrás de su desaparición en la primera entrega. En esta ocasión, los acontecimientos se desarrollarán varios años después de los sucesos de la cuarta temporada, con los jóvenes protagonistas enfrentándose al temido Vecna, mientras el pueblo de Hawkins se encuentra bajo estricta vigilancia militar.