¿Redención? Esto es lo que se espera de la 5ta y ÚLTIMA temporada de “Hacks”, una de las comedias más vistas de HBO Max: Fecha de estreno y calendario

Recientemente se estrenó el tráiler de la quinta y última temporada de la exitosa serie de HBO Hacks, siendo este uno de los estrenos más esperados del año, donde por fin podremos ver el desenlace de la historia de Deborah Vance y Ava Daniels que nos dejó bastante picados al final de la cuarta temporada.

En esta nueva entrega podemos esperar el “regreso” de Deborah, quien había fingido su propia muerte, quien espera regresar a Las Vegas a cambiar su legado e imagen luego de que se le culpara de “la muerte de la televisión nocturna” tras una serie de eventos que la han envuelto.

¿Qué podremos ver en esta quinta temporada de Hacks?

Aunque al comienzo no era tan creíble, se espera que para este final tanto Deborah como Ava trabajen juntas, marcando así la unión de dos fuerzas que se creían totalmente opuestas con el fin de dar fin a un ciclo e inicio de otro.

La experiencia y madurez de ambas tomará una gran importancia en este desenlace, donde podremos ver a Deborah intentar de todo con el fin de salvar su carrera en el ocaso de esta, con el fin de ser recordada de manera grata y tener un legado qué lucir dentro del entretenimiento.

De acuerdo con los creadores de la serie, Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky, se espera un final que cierre con ciclos, en cada aspecto, sin relleno emocional, sino directo y simbólico, como se planteó desde el inicio.

#FIRSTLOOK The final curtain is almost here 🎭✨

“Hacks” returns for its fifth and final season, starring Critics Choice Awards winners Jean Smart and Hannah Einbinder.

Get ready for one last iconic ride.#Hacks #JeanSmart #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/UTDralj8bk — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) March 23, 2026

¿Cuándo sale la última temporada de Hacks?

Esta última entrega de Hacks contará con 10 capítulos, los cuales tendrán un estreno cada semana a partir del jueves 09 de abril, aunque algunas semanas tendrán doble capítulo, el cuál podrás seguir a través de la plataforma streaming de HBO Max, por lo que su calendario quedaría así.

