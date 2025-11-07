Nadie puede creer lo que pasó entre Millie Bobby Brown y David Harbour en la premiere de Stranger Things 5

A punto de que Stranger Things estrene su 5ta y última temporada, siguen las polémicas en torno a la producción. Apenas unos días después de que se diera a conocer una aparente disputa legal entre Millie Bobby Brown y David Harbour, los actores se reencontraron en la premiere de Los Angeles, dándole lugar a un momento completamente inesperado.

Y es que lejos de que hubiera confrontaciones o reproches por los señalamientos, optaron por llegar juntos y posar felices en la alfombra roja. Después, ante la expectativa de los presentes, "Eleven" y "Jim Hopper" se fundieron en un cálido abrazo que, para muchos, delató la excelente convivencia que llevan fuera de los reflectores, muy distante a lo que se especuló sobre un presunto caso de acoso laboral.

Las imágenes de este insólito momento fueron compartidas directamente por las cuentas oficiales de Netflix, plataforma a cargo de la producción y distribución de la serie. Cabe recordar que en las primeras versiones que circularon de esta denuncia, se aseveró que la empresa estaba al tanto del proceso legal, aunque ellos no emitieron ningún comunicado al respecto.

¿Qué pasó con Millie Bobby Brown y David Harbour?

A inicios de noviembre de 2025, The Mail on Sunday publicó información que aseveraba, Millie Bobby Brown habría acusado a David Harbour por actos de acoso e intimidación laboral. De acuerdo con la información divulgada por el medio británico, todo tuvo lugar mientras grababan Stranger Things, proyecto en el que interpretaban a padre e hija.

"Millie presentó una denuncia por acoso antes de que comenzara el rodaje de la última temporada. Había muchísimas acusaciones. La investigación se prolongó durante meses", se lee en el artículo.

Esto se sabe sobre la supuesta demanda a David Harbour por acoso a Millie Bobby Brown

Por su parte, ninguno de los involucrados dio declaraciones al respecto, sino que su reaparición en la premiere de despedida de este programa de televisión fue el primer pronunciamiento que hicieron. Por lo que para los seguidores de Stranger Things, cuyo estreno está previsto para el próximo 26 de noviembre, es confuso si realmente existen problemas entre " Eleven" (Millie) y su padre ficticio Jim Hopper (Harbour).

Instagram / @strangerthingtv Existen rumores de una supuesta disputa legal entre Millie Bobby Brown y David Harbour

Hasta ahora se desconoce el estatus de esta aparente investigación, pues únicamente se ha reiterado que se trata de conflictos profesionales y no hay señalamientos de índole sexual. Asimismo, el Daily Mail detalló que Lily Allen, la exesposa de Harbour siempre estuvo al tanto de esta situación, pero esta información no ha sido confirmada por la cantante.