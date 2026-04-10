Euphoria 3: Liberan los primeros 5 minutos de la tercera temporada; ¡Rue está en problemas!

¡Euphoria está de regreso! Tras cuatro años de espera, el exitoso drama de HBO MAX vuelve con una tercera - y probablemente última - entrega. Para calentar motores, la plataforma de streaming ha revelado los primeros 5 minutos de la temporada 3, previo su estreno este fin de semana… Y sí, Rue (Zendaya) está en problemas. Este primer avance muestra a la protagonista en algún lugar de Chihuahua, en México, en lo que parece ser una rendición de cuentas a Laurie (Martha Kelly), pues recordemos que Rue le debe mucho dinero debido a su consumo de sustancias ilícitas. ¡Aquí te compartimos el vídeo!

¿Cuándo y a qué hora se estrena la tercera temporada de Euphoria?

El primer episodio de la tercera temporada de Euphoria estará disponible en la plataforma de streaming de HBO MAX el domingo, 12 de abril, en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México).

Euphoria 3: ¿Cuántos episodios son?

La tercera temporada estará compuesta por un total de 8 episodios, mismos que serán publicados de manera semanal, a las 7:00 p.m. Aquí te compartimos la fecha de estreno de cada uno de ellos:



Episodio 1: 12 de abril

12 de abril Episodio 2: 19 de abril

Episodio 3: 26 de abril

26 de abril Episodio 4: 3 de mayo

3 de mayo Episodio 5: 10 de mayo

10 de mayo Episodio 6: 17 de mayo

17 de mayo Episodio 7: 24 de mayo

24 de mayo Episodio 8: 31 de mayo

¿De qué tratará la tercera temporada de Euphoria?

Esta nueva temporada se sitúa cinco años después de los eventos ocurridos en el último episodio, por lo que los protagonistas ya se encuentran en una edad adulta. Según los avances, Rue está enfrentando las consecuencias de sus adicciones, mientras que Cassie (Sydney Sweeney), quien ahora se dedica al contenido para adultos, está a punto de casarse con Nate (Jacob Elordi). Por su lado, Jules (Hunter Schafer) está probando suerte en una escuela de arte, mientras Lexi (Maude Apatow) trabaja como asistente de un importante showrunner y Maddy (Alexa Demie) hace lo propio en una agencia de talentos.

Euphoria 3: ¿Realmente vale la pena?

Pese a ser una de las series más esperadas del año, la recepción por parte de la crítica no ha sido la mejor, pues la tercera temporada cuenta con una aceptación del 45% en Rotten Tomatoes. Por ahora, no queda más que esperar su estreno para conocer la opinión de los fans y la audiencia en general.