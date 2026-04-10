Euphoria Temporada 3: Hora EXACTA de estreno del primer capítulo en México y América Latina

La temporada 3 de Euphoria está a punto de llegar a la plataforma de HBO Max después de una espera de poco más de 4 años, este próximo domingo 12 de abril se estrenará el primer capítulo del cual, por cierto, ya fueron liberados los primeros cinco minutos. Y si eres de esos que siguió la serie desde la temporada 1 y no puedes esperar a ver la continuación de la historia, aquí te decimos la hora exacta en la que se estrenará el primer episodio de la que es, posiblemente, la última temporada de la serie de Sam Levinson.

Te puede interesar: Esto sucede con el personaje de Fez en Euphoria 3.



México Centro , Costa Rica y El Salvador: 7:00 p.m.

, Costa Rica y El Salvador: Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 9:00 p.m.

Argentina, Chile y Uruguay: 11:00 p.m.

Si te encuentras en Estados Unidos los horarios oficiales de estreno son 9:00 p.m. en hora del Este y 6:00 p.m. en horario del Pacífico.

🚨The first 5 minutes of ‘Euphoria’ Season 3 has been released.



Premiering Sunday on @HBO pic.twitter.com/MXqX1RB9GX — ‘Euphoria’ Season 3 (@euphoriacentral) April 10, 2026

¿Cuántos capítulos tendrá la temporada 3 de Euphoria y cuándo se estrenan?

La temporada 3 de Euphoria contará con un total de 8 capítulos, los cuales se irán liberando semana a semana en la plataforma de HBO Max, y estas son las fechas de los domingos que podremos disfrutar de los nuevos episodios:



Capítulo 1 - 12 de abril

Capítulo 2 - 19 de abril

Capítulo 3 - 26 de abril

Capítulo 4 - 3 de mayo

Capítulo 5 - 10 de mayo

Capítulo 6 - 17 de mayo

Capítulo 7 - 24 de mayo

Capítulo 8 - 31 de mayo

¿De qué va a tratar la temporada 3 de Euphoria?

Euphoria en su tercera temporada traerá consigo el regreso de icónicos personajes, pero varios años después de la última temporada que se estrenó en enero del 2022.

En esta ocasión veremos a los protagonistas en su vida adulta, con trabajos y lidiando con dramas propios que se desencadenaron de las decisiones de cada uno. Cassie y Nate se casaron, Maddy trabaja para una agencia de talentos, Lexi es asistente de una showrunner y Rue, bueno... Parece que estará metida en muchos más problemas de los que vimos en capítulos anteriores.