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Fecha y hora EXACTA del estreno de los capítulos del revival de Malcolm el de en Medio en México y América Latina

Los capítulos especiales de Malcolm el de en Medio, en el revival: La Vida Sigue Siendo Injusta, son uno de los estrenos más esperados de este abril del 2026, y aquí te decimos la fecha y hora exacta para que los disfrutes.

Revival Malcolm el de en Medio
|Crédito: Disney

Escrito por: Gabriela Reyes

Después de 20 años de ausencia, Malcolm el de en medio regresa con una reunión o revival: La Vida Sigue Siendo Injusta, un especial que contará con 4 episodios de prometen traernos una bomba de nostalgia, pues los icónicos personajes de la familia Wilkerson están de regreso. Y para que no te pierdas ni uno solo de los episodios aquí te revelamos cuáles son los horarios exactos de su estreno en México y América Latina:

  • México (hora del Pacífico): 12:00 a.m.
  • México (hora del centro del país): 2:00 a.m.
  • Colombia: 2:00 a.m.
  • Perú: 2:00 a.m.
  • Ecuador: 2:00 a.m.
  • Venezuela: 3:00 a.m.
  • Bolivia: 3:00 a.m.
  • Argentina: 4:00 a.m.
  • Uruguay: 4:00 a.m.
  • Chile: 4:00 a.m.
  • Brasil: 4:00 a.m.

Malcolm el de en medio: La Vida Sigue Siendo Injusta se estrena este jueves 09 de abril y podrás verla a través de la plataforma de streaming Disney+.

¿De qué trata el revival de Malcolm el de en Medio?

Malcolm el de en Medio: La Vida Sigue siendo Injusta nos trae de regreso a los Wilkerson, centrándonos en un problema inicial: Malcolm ya es un adulto, tiene una novia y una hija, pero decidió separarse completamente de su familia para, según él, vivir con normalidad. Sin embargo todo está a punto de cambiar cuando Hal y Lois cumplen 40 años de casados, y le piden a Malcolm estar presente en su celebración.

Esta reunión fue confirmada con antiguos personajes, y hasta ahora los confirmados para este regreso son:

  • Malcolm Wilkerson
  • Hal Wilkerson
  • Lois Wilkerson
  • Reese Wilkerson
  • Francis Wilkerson
  • Piama
  • Craig Feldspar
  • Dewey
  • Jamie
  • Stevie

Y también conoceremos a nuevos personajes que se integrarán a la loca dinámica de la familia de Hal y Lois:

  • Leah: la hija adolescente de Malcolm
  • Tristán: la novia de Malcolm
  • Kelly: la última hija de Lois y Hal

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