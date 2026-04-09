Fecha y hora EXACTA del estreno de los capítulos del revival de Malcolm el de en Medio en México y América Latina

Después de 20 años de ausencia, Malcolm el de en medio regresa con una reunión o revival: La Vida Sigue Siendo Injusta, un especial que contará con 4 episodios de prometen traernos una bomba de nostalgia, pues los icónicos personajes de la familia Wilkerson están de regreso. Y para que no te pierdas ni uno solo de los episodios aquí te revelamos cuáles son los horarios exactos de su estreno en México y América Latina:



México (hora del Pacífico): 12:00 a.m.

(hora del Pacífico): 12:00 a.m. México (hora del centro del país): 2:00 a.m.

(hora del centro del país): 2:00 a.m. Colombia: 2:00 a.m.

Perú: 2:00 a.m.

Ecuador: 2:00 a.m.

Venezuela: 3:00 a.m.

Bolivia: 3:00 a.m.

Argentina: 4:00 a.m.

Uruguay: 4:00 a.m.

Chile: 4:00 a.m.

Brasil: 4:00 a.m.

Malcolm el de en medio: La Vida Sigue Siendo Injusta se estrena este jueves 09 de abril y podrás verla a través de la plataforma de streaming Disney+.

¿De qué trata el revival de Malcolm el de en Medio?

Malcolm el de en Medio: La Vida Sigue siendo Injusta nos trae de regreso a los Wilkerson, centrándonos en un problema inicial: Malcolm ya es un adulto, tiene una novia y una hija, pero decidió separarse completamente de su familia para, según él, vivir con normalidad. Sin embargo todo está a punto de cambiar cuando Hal y Lois cumplen 40 años de casados, y le piden a Malcolm estar presente en su celebración.

Esta reunión fue confirmada con antiguos personajes, y hasta ahora los confirmados para este regreso son:



Malcolm Wilkerson

Hal Wilkerson

Lois Wilkerson

Reese Wilkerson

Francis Wilkerson

Piama

Craig Feldspar

Dewey

Jamie

Stevie

Y también conoceremos a nuevos personajes que se integrarán a la loca dinámica de la familia de Hal y Lois:

