¿Homero será el nuevo Joker? El nuevo capítulo de la temporada 37 de LOS SIMPSON hará parodia a este villano de Batman

Al parecer la versatilidad de Homero no tiene fin, y aquí te diremos si este personaje amarillo podría ser el nuevo Joker. Estos sucesos se darían en el nuevo capítulo de la temporada 37 de Los Simpsons y en dicho episodio se hará una parodia sobre el villano más peligroso que ha enfrentado Batman, que en México y Latinoamérica es conocido como el Guasón.

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En esta escena podemos ver a Homero, pero con un poco de pelo verde, está besando a Marge y de igual forma se ve cómo es que baja las escaleras, tal y como lo hizo el Joker de Joaquin Phoenix.

¿Qué personajes de DC han aparecido en los Simpsons?

En la serie de Los Simpsons que posiblemente es una de las más vistas por todo el mundo, esta historia se estrenó el 17 de diciembre de 1989 y desde su debut en la pantalla chica, cuenta con más de 800 capítulos en 37 temporadas. En este Universo han aparecido diversos personajes, desde famosos, cantantes e incluso algunos superhéroes.

Por ejemplo, en el Capítulo “Estoy Furioso” de la temporada 13, se puede ver cómo es que un niño de Los Simpson toma un juguete, el cual es justamente el Batimóvil de Batman, pero adentro de este vehículo está la Mole.

En el episodio de 23 de la temporada 23 el cual se titula “La solución del diez por ciento”, también podemos ver el Batimóvil, pero esta vez en tamaño real y el cual es de la serie de la década de los 60´s.

La Mujer Maravilla que también pertenece al Universo de DC también aparece y una de ellas es en la décima temporada en el episodio “Encuentro con la Mafia”. Así mismo también han salido superhéroes como: Adam West, Burt Ward, Aquaman, Catwoman, Green Arrow, Superman, Flash, Liga de la Justicia, Hawkman, Green Lantern, Plastic Man, Joker y Roschach.

