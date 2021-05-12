Los Simpson: La aterradora teoría de Homero Simpson en coma.

Homero se convirtió en uno de los personajes más queridos de Los Simpson, pues conquistó a la audiencia con su extrovertida personalidad y complicidad con su hijo Bart.

Millones de personas siguen atentas a la vida y aventuras de este divertido ciudadano de Springfield. Por si fuera poco, un fanático de la serie creada por Matt Groening, lanzó una escalofriante teoría que sorprendió a múltiples fanáticos.

La teoría comienza en el capítulo Homero, el hereje, donde Dios confirma que el personaje amarillo solo tiene seis meses de vida.

“Hoy estaba viendo Los Simpson y al final de uno de los capítulos llamado Homero, el hereje, Homero le pregunta a Dios cuál es el propósito de la vida. Dios le dice que lo sabrá cuando muera, pero Homero dice que no puede esperar tanto, y en eso Dios responde que solo tiene que esperar seis meses”, expresó un usuario de TikTok.

La teoría se pone más aterradora, pues en el capítulo A esto hemos llegado, Homero Simpson entra en coma tras jugar con su hijo Bart.

Así comenzaron las especulaciones de los admiradores, pues “aunque después despierta, nada en la serie vuelve a ser igual”, confirmó el internauta.

Y es que, según el usuario de TikTok, los capítulos siguientes no tienen sentido, pues todo vive en la mente de Homero Simpson.

Tras del accidente del personaje, los capítulos se hicieron mucho más raros y sin sentido, lo cual explicaría por qué los personajes nunca cambian ni crecen y por qué, a pesar de los años, Maggie nunca habla...

“Porque todo lo que ocurre después no es real y está dentro de los sueños de Homero”, confesó el admirador, haciendo referencia a que Homero Simpson nunca despertó del accidente.

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Homero Simpson está de fiesta por el día de su cumpleaños

Millones de usuarios de las redes sociales felicitaron a Homero Simpson a primera hora de este miércoles 12 de mayo.

Y es que, los fanáticos más curiosos, tomaron una captura de pantalla de la licencia de conducir del personaje amarillo.

En el mencionado documento, se puede ver que el cumpleaños de Homero Simpson es el 12 de mayo.

Recordemos que, el patriarca de la familia Simpson, se ganó el corazón de las nuevas generaciones, pues continúa siendo el rostro de memes, ropa, peluches y artículos para el hogar.

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