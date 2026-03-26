If Wishes Could Kill: 4 claves para entender la serie coreana de terror previo a su estreno en abril del 2026

Hace algunas horas se liberó el primer avance de una de las series coreanas que se estrenará este 2026, pero no se trata de una historia de amor ni mucho menos, pues If Wishes Could Kill nos llevará por un viaje terrorífico protagonizado por unos adolescentes llenos de deseos que podrían terminar de la peor manera posible. Y si aún no estás muy convencido o convencida de que valga la pena verla, aquí te contamos 4 datos que te harán gancharte con la historia.

4 datos para entender la serie coreana If Wishes Could Kill

La serie se estrena el 24 de abril del 2026, y si bien solo tenemos un poster y un avance de 42 segundos de la entrega coreana, la expectativa ya está altísima.

1. Park Yoon-seo: el director detrás de la serie

Park Yoon-seo es un director que podríamos calificar como relativamente nuevo, su anterior trabajo como director fue la serie "Moving", título de ficción que se centra en unos jóvenes con superpoderes que se enfrentan a terribles gobiernos alrededor del mundo. Esta serie cuenta con una calificación alrededor de 8 sobre 10. Sin embargo su "poco expertise" no es de preocupar, ya que es claro su talento en otras producciones donde ha trabajado como "The Mayor" o "El Almirante: Rugido de las Corrientes".

2. Grigo: la app creada para la trama

Los adolescentes de If Wishes Could Kill tienen en su teléfono la aplicación llamada Grigo, su funcionamiento es simple: quien quiera pedir un deseo debe grabarse diciéndolo, sin embargo, el precio a pagar demanda una vida humana.

3. La ambientación y los protagonistas

If Wishes Could Kill sigue a un grupo de cinco jóvenes quienes estudian en la secundaria Seorin: Yoo Se-ah, Lim Na-ri, Kim Geon-woo, Kang Ha-joon y Choi Hyeong-wook, quienes se enfrentarán a las mortales consecuencias de haber pedido deseos a la aplicación Grigo.

4. El elenco: jóvenes en ascenso

Si bien los actores que conforman la serie no tienen el peso de otros grandes de corea, la producción está apostando por impulsarlos gracias al talento que ya han demostrado tener en otros lugares. El elenco es el siguiente:



Jeon So-young es Yoo Se-ah

Kang Mi-na es Lim Na-ri

Baek Sun-ho es Kim Geon-woo Kang

Hyun Woo-seok es Ha-joon

Lee Hyo-je es Choi Hyeong-wook