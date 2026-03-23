Invincible: Fecha, hora y dónde ver el cuarto capítulo de la nueva temporada, donde posiblemente se verá a Thragg

La nueva temporada de nuestro querido Mark Greyson ya está disponible, sin embargo, sólo se pudieron ver los primeros 3 capítulos de esta serie, es por ello que aquí te diremos la fecha, la hora de estreno del capítulo 4 de la cuarta edición de Invincible, la cual está disponible en la plataforma de Streaming de Amazon Prime Video. El día en el que se podrá ver el nuevo episodio es el miércoles 25 de marzo, muy posiblemente en punto de las 1:00 horas tiempo del centro de México, ya que esta hora fue en la que se estrenaron los tres primeros títulos de esta historia.

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¿Cuántos capítulos tendrá la temporada 4 de Invincible?

La cuarta temporada de Invincible constará de solamente 8 capítulos, los primeros 3 ya salieron a la luz el pasado 18 de marzo de 2026 que fue el estreno de esta nueva campaña de la historia de Mark Grayson. El cuarto episodio se estrena este miércoles 25 de marzo:

1 de abril de 2026 se estrena el episodio 5

8 de abril de 2026 se estrena el episodio 6

15 de abril de 2026 se estrena el episodio 7

El 22 de abril de 2026 se estrenará el episodio 8 y con ello se marcará el final de la cuarta temporada

¿De qué tratan los primeros 3 episodios de la temporada 4 de Invincible?

La cuarta temporada de Invincible sigue con un Mark Grayson bastante enojado por no haber matado a Angstrom Levy, quien sacó a muchas variantes del superhéroe, pero las más oscuras; sin embargo, los Guardianes se vuelven a encontrar con una nueva amenaza que creían haber dejado en el espacio, pero de igual manera veremos cómo Samantha Eve Wilkins quien ya es la pareja de Marck, tiene problemas con sus poderes ya que no puede materializar de manera sólida sus pensamientos y herramientas para pelear.

Por otro lado, Cecil quien es el jefe de los Guardianes, estuvo guardando en secreto a Conquista, quien casi mata a Mark y a Eve en el capítulo final de la tercera temporada, sin embargo, haberlo salvado será un grave error, ya que este Viltrumita escapa del sitio en donde estaba guardado y se va volando para encontrarse con el que parece ser un peligroso villano para Invincible.

De igual manera se vio a Nolan viajando a través del Universo a lado de Allen the Alien, quienes van juntando nuevos aliados que le puedan hacer frente a los pocos Viltrumitas y eliminarlos de por vida, sin embargo, no todo está pasando como ellos esperan; terminamos con lo que al parecer ser que, Eve tiene en sus manos una prueba de embarazo.