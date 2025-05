Jeremy Renner dijo “no” a la segunda temporada de Hawkeye por esta poderosa razón

Jeremy Renner, el querido Clint Barton del Universo Cinematográfico de Marvel, ha confirmado que rechazó interpretar a su personaje para una segunda temporada de Hawkeye y lejos de tratarse de conflictos creativos, la razón fue más profunda.

Durante una aparición en High Performance para promover su nuevo libro, el actor habló respecto a la serie. “Me pidieron hacer la segunda temporada y me ofrecieron la mitad del dinero. Pensé: ‘Bueno, me va a llevar el doble de trabajo por la mitad del dinero, y ocho meses de mi tiempo, básicamente, hacerlo por la mitad’”, dijo.

En un principio, el actor se tomó la situación con calma e incluso cuenta que se atrevió a relacionarlo con el accidente que sufrió en enero de 2023, donde fue aplastado por su quitanieves y se rompió más de 30 huesos, dejándolo con un 25 % de titanio en su cuerpo.

Le dije: ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Pensabas que solo era la mitad de Jeremy porque me atropellaron? Quizás por eso quieres pagarme la mitad de lo que gané en la primera temporada

¿Este es el final para Hawkeye?

A pesar de todo, Renner confesó a sus fanáticos que él está tranquilo y no romperá relaciones con Marvel ni Disney, pues a él le encanta el proyecto y le gustaría mucho retomar su papel como el vengador algún día.

Renner considera que el problema son las personas a cargo de realizar las finanzas de los proyectos. “Esto no es Marvel, claro. Es como Disney, ni siquiera Disney de verdad. Son solo los tacaños, los contables. Les dije que se fueran a volar una cometa. O sea, solo por la oferta insultante. Así que no nos pusimos de acuerdo.”, dijo.

Sigo amando al personaje. Me encantaría hacerlo, pero tuve que defenderme. No pedí más dinero, claro. Solo páguenme lo que gané en la primera temporada. Así que es desalentador que eso no haya sucedido, pero no pasa nada. Estoy feliz de dejarlo ir, porque mi cuerpo probablemente me esté agradeciendo, una y otra vez, que no lo esté haciendo ahora mismo. Pero ya veremos

La segunda temporada de Hawkeye

Marvel Studios no ha cancelado la segunda temporada de la serie, todo apunta a que la segunda temporada podría enfocarse completamente en Kate Bishop, interpretada por Hailee Steinfeld. Su personaje fue introducido como sucesora natural de Barton, y esta decisión de Renner podría acelerar ese traspaso definitivo del arco.

