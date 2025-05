⁠¿Cuántos millones? El extravagante reloj que usó “Canelo” Álvarez frente a Scull

Saúl “Canelo” Álvarez no solo sabe noquear en el ring, también lo hace con el estilo que lleva fuera de él. Durante el reciente cara a cara con su próximo rival, el cubano William Scull, el campeón mexicano acaparó las miradas por portar un reloj tan llamativo como sus cinturones: un reloj Bugatti Chiron Tourbillion de Jacob & Co.

El reloj motorizado de Saúl “Canelo” Álvarez

Este no es cualquier reloj de lujo. El Bugatti Chiron Tourbillion es una pieza de alta relojería inspirada en el icónico superauto de la marca francesa. El mecanismo incluye un mini motor W16 animado, perfectamente visible en su interior, que replica el corazón del Bugatti real. Su caja de cristal zafiro, sus acabados de titanio y su diseño futurista lo convierten en una joya tecnológica.

¿El precio? El modelo que portó el “Canelo” ronda aproximadamente los $2 millones de dólares, dependiendo de la edición y la personalización. Aunque durante una entrevista con Box Azteca, el campeón afirmó que rondaba los $350 - $380 mil dólares.

“Canelo” Álvarez revela nueva colaboración

Pero eso no fue todo, durante el evento y en esa misma entrevista, el boxeador reveló que pronto lanzará una colaboración con Jacob & Co., la exclusiva casa de relojería que ha trabajado con figuras como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Aún no se conocen detalles, pero se espera que sea una edición limitada, poderosa u tan llamativa como su estilo.

El “Canelo” Álvarez sigue consolidándose no solo como ícono del boxeo, sino como una figura de lujo, moda y negocios.

¿Cuándo, a qué hora y en dónde ver en vivo la pelea de ‘Canelo’ vs Berlanga?

No te pierdas este sábado 3 de mayo, la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs William Scull en Arabia Saudita, gratis y en vivo por todos los canales de TV Azteca y sitio web, a las 10:00 p.m.

