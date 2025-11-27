Stranger Things 5: Lista de canciones de Spotify para que no te lleve Vecna

Stranger Things 5 ya estrenó el primer volumen de su temporada final, y todo el mundo quiere ver qué es lo que pasará contra el villano principal, quien durante los primeros episodios no apareció más que en breves ocasiones; un misterio que se resolverá en los capítulos siguientes.

¿Cuál es lista de canciones que tiene Spotify para que no te lleve Vecna?

Si eres un fanático de hueso colorado de Stranger Things, debes saber que, una de las debilidades de Vecna es la música, fue con esta estrategia como pudieron hacerle frente en la cuarta temporada, pero, no todo resultó como se esperaba, ya que Max quedó en un estado de coma profundo, del cual no ha podido recuperarse. La razón por la que la pelirroja siguió con vida, es que pudo escuchar varios de sus temas favoritos.

De acuerdo con una lista que se puede ver en la aplicación de música; Spotify reúne a las canciones para que no te lleve Vecna y estas son algunas:

Bon Jovi-Always

Don´t Cry-Guns N´ Roses

Still Loving You-Scorpions

Knockin´ On Heaven´s Door-Guns N´ Roses

Forever- KISS

Nothing Else Matters- Metallica

Sorry-Justin Bieber

Bye Bye Bye- *NSYNC

No me digas que no-Nikki Clan

Memorama-Allison

Sentimental-Moderatto

Welcome tom my Life-Simple Plan

Tú y yo somos uno mismo-Timbiriche

Todo de ti-Rauw Alejandro

¿Quién es Vecna?

Vecna es uno de los villanos más antiguos y poderosos del universo del juego de mesas de Dungeons & Dragons. Sus inicios lo describen como un poderoso hechicero, el cual estaba obsesionado con trascender los límites de la vida, pero terminó convirtiéndose en un lich, que en resumen es un mago muerto.

Entonces, un lich es una entidad no muerta, la cual preserva su existencia por medio de rituales de nigromancia y prácticas destinadas a poder o querer alcanzar la eternidad. En Stranger Things, Vecna es una deidad oscura que se asocia con el conocimiento prohibido, y de hecho también es conocido como el ´Dios de los Secretos Torcidos´.