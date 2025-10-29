Stranger Things 5: los primeros cinco minutos se estrenarán antes por el Día de Stranger Things

El próximo 6 de noviembre los fanáticos del Upside Down tendrán una enorme y extraordinaria sorpresa. Resulta que este día se revelarán los primeros cinco minutos de la temporada 5 de Stranger Things, la cual llega de manera oficial el 26 de noviembre. La fecha en la que veremos este adelanto no es casualidad, ya que coincide con el “Día de Stranger Things”, una celebración creada para homenajear a la serie y su comunidad de fans en todo el mundo.

El Día de Stranger Things traerá un adelanto exclusivo

Este evento conmemora también el aniversario de la desaparición de Will Byers, ocurrida el 6 de noviembre de 1983 dentro del universo de la serie, un momento clave que dio inicio a toda la historia que conquistó a millones de espectadores.

Un regreso dividido en tres partes

La quinta y última temporada de Stranger Things llegará en tres partes que cerrarán definitivamente la historia de Eleven, Mike, Dustin y el resto del grupo de Hawkins. Las fechas de estreno serán las siguientes:



Parte 1: 26 de noviembre de 2025

Parte 2: 25 de diciembre de 2025

Parte 3: 31 de diciembre de 2025

Con este formato, la serie se despedirá a lo grande, abarcando el final del año con tres estrenos consecutivos que prometen mantener a toda la comunidad de fans a la expectativa hasta el último episodio.

Lo que se sabe hasta ahora

Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo llave, los hermanos Duffer han adelantado que esta temporada será la más oscura y emocional de la saga. Por lo que los fans podrán esperar un cierre épico con grandes revelaciones sobre el Upside Down y los orígenes del enorme poder de Eleven.

De algo podemos estar seguros: el estreno de los primeros cinco minutos en el Día de Stranger Things nos hará esperar con ansias el gran final de la serie, pues revelará detalles como el tono, ritmo y atmósfera que marcarán el fin.

