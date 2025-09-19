Nadie puede creer la edad y nacionalidad de Freddie Stroma, “Vigilante” en “Peacemaker”

Conforme se estrena cada episodio de la temporada 2 de “Peacemaker”, el personaje de “Vigilante” se consolida como uno de los favoritos de los fans. Su mezcla entre ser un completo psicópata, tener serias dificultades a la hora de relacionarse con los demás y confundirse continuamente con las cosas que dicen sus amigos, lo han vuelto un personaje entrañable y muy divertido.

“Vigilante” es encarnado por Freddie Stroma, un actor que muy probablemente ya habías visto antes pero tal vez no lo recuerdas.

Crédito: Getty Images

Quién es el actor que interpreta a “Vigilante” en “Peacemaker”

El aliado incondicional del “Peacemaker” de John Cena es “Vigilante” o “Adrian Chase”, a cargo del actor inglés Freddie Stroma. Su nacionalidad ha sido un dato sorprendente para fans de la serie de DC en redes sociales, pues el histrión oculta perfectamente su acento británico; a menos de que esté en entrevistas hablando como él mismo, el acento es indistinguible incluso para angloparlantes.

Freddie Stroma nació en Londres, Inglaterra, en 1987; es decir, tiene 38 años. Este dato también sorprende a quienes siguen la serie “Peacemaker”, pues el actor aparenta aproximadamente una década menos de su edad real. Se calcula que su personaje tiene alrededor de 30 años en la producción de HBO.

A este intérprete muy probablemente lo habías visto en la película “Harry Potter y El Misterio del Príncipe”, en 2009; en aquella cinta encarnó a un estudiante de “Hogwarts” llamado “Cormac McLaggen”. También ha tenido papeles en “Pitch Perfect”, “Game of Thrones” y “Bridgerton”.

Originalmente, otro actor iba a ser “Vigilante” en “Peacemaker”. Chris Conrad, de 55 años, ya se había quedado con el personaje y filmado 5 episodios y medio de la temporada 1. James Gunn, la mente detrás de la adaptación de la serie, decidió que el personaje no estaba teniendo el tono que buscaba e hizo un recast de urgencia.