Conoce por qué la relación entre Alex Karev e Izzie Stevens de ‘Grey’s Anatomy’ fue tan traumática.

La exitosa serie de Grey’s Anatomy sigue sorprendiéndonos, pues ahora se mencionó que Alex Karev, interpretado por Justin Chambers, se despidió de la serie en la pasada temporada 16, rompiendo para siempre el corazón de su esposa Jo Wilson, interpretada por Camila Luddington, cuando la abandonó para irse a vivir con su exmujer, Izzie Stevens, personificada por Katherine Heighl.

Y es que de acuerdo con la trama, Alex descubrió que era papá de unos gemelos, por lo que se dio cuenta que seguía amando a la exinterna del Grey Sloan Memorial, quien decidió abandonarlo luego de curarse del cáncer que padecía.

Sin embargo, el hecho que Alex no diera la cara a Jo Wilson y se despidiera con una carta en un momento cuando la doctora estaba atravesando una crisis existencial, significó que el doctor Karev seguía siendo el inmaduro que se acostaba con todas las enfermeras del hospital.

Su historia

Cabe mencionar que Karev no es el mujeriego que todos los fanáticos han creído, ya que siempre fue un hombre sensible, pero muy herido que se intimidó cuando Izzie aceptó salir con él y no pudo ni siquiera responderle en la intimidad pese a lo mucho que ella le importaba.

Tras esta complicada situación, la engañó con la enfermera Olivia al no saber qué hacer; también, se mostró muy sensible cuando abrió su corazón herido al no saber relacionarse con los demás.

Una de estas se da en el episodio 2, cuando Alex habla con un paciente que quiere dejar morir a su padre maltratador y le aconseja hacer lo correcto.

Para el episodio 3, Alex le ofrece su hombro a Meredith para que esta se desahogue y se muestra vulnerable ante las críticas.

Ahora se ha revelado que, Alex Karev, no es como muchos creían, ya que se ha mostrado con un gran corazón en unos episodios que lo dejan con los sentimientos a flor de piel.