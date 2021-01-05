Estos son los personajes de Grey’s Anatomy que continúan en la serie desde la primera temporada.

Grey´s Anatomy nos ha regalado grandes sorpresas desde su lanzamiento en el 2005, fecha en la que millones de personas se enamoraron del increíble elenco, trama e historia de vida de los personajes.

Sin embargo, la famosa serie estadounidense también ha tenido grandes cambios, por ejemplo, la salida de personajes que marcaron el rumbo del guion escrito por Shonda Rhimes. Derek Shepherd, Izzie Stevens, Addison Montgomery, Callie Torres y otros entrañables personajes se marcharon con el cariño de todo el público.

Sin embargo, existen otros personajes que continúan dando de qué hablar en la aclamada serie de médicos, pues conquistan día a día la pantalla chica con sus dotes artísticos.



Meredith Grey

La protagonista de la serie, interpretada por Ellen Pompeo, continúa brillando en cada una de las temporadas. Debemos recordar que Meredith ha pasado por todo tipo de situaciones desde su incursión en 2005. Accidentes, nuevos amores y hasta el fallecimiento de sus padres son algunas circunstancias que la doctora Grey ha superado con éxito.

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Miranda Bailey

La presencia de la doctora Miranda se ha vuelto imprescindible dentro de Grey’s Anatomy, pues recordemos que ha vivido todo tipo de situaciones que inspiran a millones de televidentes. Un divorcio, un nuevo esposo, un aborto y muchos problemas debido al estrés son algunas circunstancias que Bailey ha superado a lo largo de estas 17 temporadas.

Richard Webber

El querido personaje interpretado por James Pickens Jr. también ha demostrado que su presencia es indispensable en Grey’s Anatomy. Y es que, Richard Webber es uno de los médicos que ha mostrado y hablado sin tapujos sobre sus adicciones al alcohol.

El doctor Webber ha vivido innumerables experiencias junto a sus compañeros de la serie. Recordemos que, en su momento, se convirtió en el jefe de cirugía del Hospital Seattle Grace, salvó su matrimonio con su esposa Adele y sostuvo una romance fugaz con Ellis Grey, mamá de Meredith Grey.

La temporada 17 de Grey´s Anatomy llegó el pasado 12 de noviembre con nuevas sorpresas para todos los fanáticos.

Derek Shepherd, interpretado por Patrick Dempsey, regresó al programa a través de un sueño de Meredith Grey, momento que impactó a todos los admiradores de la multipremiada serie de médicos.

Y, aunque otros personajes ya no se encuentran en este querido programa, millones de admiradores continúan recordando a quienes iniciaron esta aventura en 2005.

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