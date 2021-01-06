Los creadores de la nueva cinta animada de Pixar, ‘Soul’, revelan el verdadero final de la película.

Desde que se estrenó el gran éxito de Disney y Pixar, Soul, se ha posicionado como una de las mejores películas que la plataforma del gigante de la animación tiene; sin embargo, aunque muchos fueron muy felices con el final que presentó, se ha revelado que ese no era el que se tenía planeado.

Te puede interesar:

Estos son los personajes de Grey’s Anatomy que continúan en la serie desde la primera temporada.

La productora de Pixar y Disney, Danna Murray, mencionó por medio de una entrevista que existieron bastantes debates sobre la ida y vuelta de Joe a El Gran Después, por lo que influyó en la decisión el hecho de que el espectador viera vivir su vida al personaje.

Por otra parte, Kemp Powers, el encargado del guión, reveló que tenían varias versiones del final. Uno es cuando Joe no volvía a su cuerpo y muere; otro, ponía al protagonista en la Tierra un año después; también, se llegó a pensar que Joe podría quedarse como mentor en el Gran Antes.

Creo que la gente sintió que era una trampa dejarlo volver (a la vida)”. “Por otro lado, en cuanto a la historia, no puedes enseñarle a este tipo a disfrutar la vida de la manera correcta y luego robarle eso

Estas fueron palabras de Pete Docter, director de la exitosa película de la compañía Disney. Además, agregó que en un principio el final original era justamente ese, que “Joe” no regresará a la Tierra. Ese era el borrador original.

Aunque todo el equipo de producción tenía enfrente dar continuidad a la historia de 22 después de nacer en la tierra, pero de acuerdo con los expertos, no sería del agrado de los espectadores.

Creo que soy fan de esto, incluso desde ´Monsters Inc.´, es mucho más poderoso dar la decisión a la audiencia. Cualquier cosa que se les ocurra será más real en cierto modo y más emocional que cualquier cosa que les damos

También te puede interesar:

Conoce las mejores películas de dibujos animados que hay sobre las historias de los grandes superhéroes.

Hay que recordar que la animación te lleva a vivir y disfrutar de la historia de Joe, un profesor de música que disfruta de lo que hace, hasta que sufre un repentino accidente y se ve envuelto en una experiencia cósmica para encontrar las respuestas a las interrogantes más importantes de la vida.

