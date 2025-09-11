¿De qué trata Número desconocido, la serie documental que ha destronado a K-pop Demon Hunters?
Un mensaje misterioso lo cambia todo en el documental que ha tomado el primer lugar del top global.
La serie documental Número desconocido ha sorprendido al público posicionándose en el primer lugar del ranking de lo más visto, desplazando incluso a fenómenos como K-pop Demon Hunters. Su éxito no solo se debe a su calidad de producción, sino también al inquietante tema que aborda. Si estás considerando verla, aquí te contamos exactamente de qué trata y por qué está dando tanto de qué hablar.
Una historia real que comienza con un mensaje
Número desconocido arranca con un hecho tan cotidiano como perturbador: una llamada telefónica de un número desconocido. Lo que parece una simple molestia se convierte rápidamente en la puerta de entrada a una red compleja de manipulación, control y consecuencias devastadoras.
La serie sigue un casos real de ciber acoso escolar, el cual comenzó en octubre de 2020, cuando Lauryn Licari y su entonces novio, Owen McKenny, ambos estudiantes de secundaria, recibieron los primeros mensajes de texto de un número desconocido.
El resultado sorprendió a toda la comunidad cuando la responsable era Kendra Licari, la propia madre de Lauryn, quien fue arrestada en diciembre de 2022.
¿Por qué está causando tanto impacto Número desconocido?
Más allá del misterio que envuelve cada episodio, lo que realmente engancha de Número desconocido es su capacidad para conectar con un miedo muy actual: la vulnerabilidad en la era digital. Cualquiera puede recibir una llamada, pero nunca se sabe qué puede haber al otro lado de la línea.
Su narrativa tensa y su enfoque humano hacen que el espectador se cuestione hasta qué punto estamos protegidos frente a este tipo de amenazas.