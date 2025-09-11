Soy Luna regresa: la cuarta temporada trae nuevas aventuras y reencuentros

La espera terminó: Soy Luna volverá a la pantalla con su cuarta temporada tras ocho años de ausencia. Con 12 episodios ya grabados en Argentina, la exitosa producción juvenil se prepara para estrenar una nueva etapa que mezcla nostalgia con aventuras frescas.

El elenco original, encabezado por Karol Sevilla, Michael Ronda y Ruggero Pasquarelli, adelantó que esta temporada retoma la historia que conquistó a miles de jóvenes en Latinoamérica gracias a su combinación de música, amistad y patinaje artístico.

Capítulo 57 | Marcela corre al cuartel del desfile de Eco Moda | Yo soy Betty, la fea [VIDEO] El cuartel queda afuera de las instalaciones del desfile de Eco Moda y Marcela pide que las corran; sin embargo, don Armando sale por ellas y las anuncia como sus invitadas.

¿De qué tratará la nueva temporada de Soy Luna?

Los nuevos capítulos mostrarán a Luna como heredera de la fortuna Benson, retomando la trama pendiente de la tercera temporada. Según Karol Sevilla, la historia arranca con un momento oscuro en la vida del personaje, lo que la obliga a regresar a Argentina y reencontrarse con su pasado, sus amigos y, por supuesto, con el patinaje que marcó su vida.

El reencuentro con Matteo y Simón será una pieza clave en esta temporada, donde también habrá giros emocionales y un tono más maduro sin perder la chispa que caracteriza a la protagonista.

¿Qué retos enfrentarán los protagonistas en esta etapa?

Además del arco emocional, Karol Sevilla compartió que se sometió a un intenso entrenamiento de dos meses para perfeccionar nuevas coreografías en patines. Luna ahora se mostrará como una patinadora mucho más profesional, con trucos arriesgados y un diseño renovado de patines que entusiasmará a los fans.

La actriz también reconoció que revivir este personaje significa agradecer a varias generaciones que crecieron con la serie y que aún la identifican como Luna Valente. Para el elenco, el regreso es una oportunidad de honrar esa conexión con los seguidores y al mismo tiempo conquistar a una audiencia más joven.