El universo Addams se sigue expandiendo: confirman spin-off de Merlina, protagonizado por el Tío Lucas

Merlina salió con su segunda temporada el pasado 3 de septiembre, y su éxito a sido tan rotundo que se ha anunciado el spin-off de la serie de la más pequeña de los Addams, solo que ahora podremos explorar la vida y las aventuras del querido y excéntrico Tío Lucas.

Esta noticia ha sido confirmada por Fred Armisen, el actor quien actualmente se encuentra dándole vida al Tío Lucas, quien ha aparecido en repetidas ocasiones en la serie de Merlina, mostrando que si bien tiene unos gustos bastante peculiares, puede ser un excelente tío.

El Tío Lucas es uno de los personajes de los Addams que más cariño ha obtenido a lo largo de los años, a quien se le han conocido diferentes facetas a lo largo de distintas series y películas que los Addams han tenido, desde live action hasta las animadas.

El spin-off del Tío Lucas: ¿qué detalles hay?

Desde su estreno en el 2022 fue notorio el éxito de Merlina, consagrándose como uno de los títulos más consumidos de Netflix. Ahora con el anuncio de una serie dedicada para el Tío Lucas, se espera que este triunfo continúe dentro de la plataforma.

Hasta el momento no se ha revelado algún detalle respecto al inicio de su producción, y menos aún de su posible fecha de estreno, sin embargo se especula que podremos ver las aventuras y los posibles problemas en los que se vaya a meter el Tío Lucas, tal vez incluso a la par de lo que sucede con su sobrina Merlina en la Academia Nevermore.

Estos son los actores que han dado vida al Tío Lucas de los Locos Addams

Desde 1938 se han dado a conocer a los integrantes de la Familia Addams, razón por la cual hemos tenido a diferentes actores que han dado vida al excéntrico Tío Lucas:

